Compte-rendu du colloque scientifique international « L’apôtre Paul à Antalya. Mémoire. Témoignage. » Antalya, 15-17 janvier

La Métropole de Pisidie a organisé un colloque scientifique international à Antalya du 15 au 17 janvier 2024 sur le thème « L’apôtre Paul à Antalya. Mémoire. Témoignage. », sous le haut patronage de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée.

Plusieurs institutions et universités de renommée internationale ont coopéré fructueusement pour la réalisation de ce colloque : l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, l’Université Aristote de Thessalonique, l’Université de Balamand, l’École Pratique des Hautes Études de Paris, l’Université de Fribourg, l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe de Chambésy, l’Université de Lausanne, l’Université de Louvain, l’École théologique de Halki, le Saint Monastère des Vlatades avec la Fondation patriarcale pour les études patristiques ainsi que les institutions locales : l’Université Akdeniz d’Antalya, le Centre de recherches sur l’Asie Mineure à Antalya ainsi que le Centre de recherches sur les civilisations méditerranéennes de l’Université de Koç (AKMED) qui a généreusement accueilli le colloque dans son auditorium.

Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholemée est arrivé à Antalya à la veille de l’ouverture du colloque. Après avoir vénéré les icônes de la sainte église de saint Alypios dans la vieille ville d’Antalya, il a visité l’ancienne basilique chrétienne de la Toute-Sainte, construite au 6e siècle et aujourd’hui connue sous le nom de mosquée Kesik Minare, où il a été chaleureusement accueilli par le mufti Ishak Göksel et les imams de sa périphérie.

L’ouverture officielle du colloque, dans la matinée du 15 janvier, s’est déroulée en présence de M. Vural Korkmaz, directeur des affaires extérieures de la municipalité de Muratpasa-Antalya (Antalya), en tant que représentant du maire, ainsi que de M. Oleksandr Voronin, consul général d’Ukraine à Antalya. Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée a ensuite prononcé le discours d’ouverture, dans lequel il a insisté sur le caractère universel du christianisme et du Patriarcat œcuménique.

Le Métropolite Job de Pisidie a consacré sa communication à l’Apôtre Paul et son prédécesseur le Métropolite Sotirios Trambas, auteur d’un livre touchant intitulé « Paul, l’Apôtre des Nations », publié en 2013 à Athènes aux éditions « En Plo » et traduit en de nombreuses langues. Le métropolite Sotirios de bienheureuse mémoire admirait beaucoup la personnalité de l’Apôtre des Nations, et son œuvre pastorale dans la région d’Antalya fut couronnée en 2022 par la construction et l’inauguration de la sainte église du saint Apôtre Paul à Sidé-Manavgat. Le Métropolite Job de Pisidie a souligné que le but du colloque était d’honorer de manière académique à la fois l’Apôtre des Nations en tant que fondateur de l’Église de Pisidie et son prédécesseur immédiat pour son grand travail catéchétique et missionnaire.

De nombreux exégètes ont enrichi le colloque de leurs contributions (le diacre Œcumenius Amanatidis, le Dr Jason Borges, le Professeur Régis Burnet, le Professeur Simon Butticaz, le Père Prof. Jack Khalil, le Professeur Mark Wilson), ainsi que des archéologues (la Prof. Gul Isin et le Prof. Aytas Dönmez, qui a guidé les participants sur le site archéologique de Perge), des théologiens qui ont proposé une approche contemporaine des lettres de l’Apôtre Paul (le Métropolite Méliton de Philadelphie, le Métropolite Kyrillos de Krini, le Métropolite Georgios de Kitros, l’évêque Nicéphore d’Amorion, le professeur Konstantinos Delikonstantis, Mlle Anna Heidelk), d’autres se sont concentrés sur l’héritage de l’Apôtre des Nations dans la tradition byzantine (la Prof. Vassa Kontouma, le Dr. Nikos Kouremenos et Père Dr. Ilya Jinjolava). Lors du colloque, des intervenants ont également examiné l’histoire de l’Église de Pisidie au XIXe et au début du XXe siècles (Métropolite Chrysostome de Myre et le Père Mélétios Stefanatos) et ont expliqué l’importance du témoignage du Christ dans le monde contemporain (la Prof. Dimitra Koukoura et le Dr Mihail Comanoiu).

Dans le cadre des travaux, les participants ont assisté à un concert de musique classique et de cantiques de Noël au Centre spirituel Saint-Paul avec le pianiste soliste Père Ioan Koval et la chorale de la sainte église de saint Alypios à Antalya.