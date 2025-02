Le samedi 1er mars 2025, le chœur de chambre masculin bulgare « Jean Coucouzèle » se produira à l’Église Saint-Louis-en-l’Île à Paris, de 20h00 à 21h30. Célèbre pour ses interprétations de musique sacrée ancienne, le chœur offre une opportunité rare d’apprécier la tradition de la musique liturgique orthodoxe.

Fondé en 1967, le chœur « Jean Coucouzèle » est reconnu internationalement et a été salué pour sa technique authentique et sa sensibilité dans l’interprétation de chants liturgiques anciens bulgares, byzantins et de compositions contemporaines inspirées de la tradition. Avec des performances saluées par des figures telles que l’archevêque de Notre-Dame et des concerts devant des personnalités mondiales comme le pape Jean-Paul II, leur réputation n’est plus à faire.

Pour acheter des billets pour ce concert exceptionnel, rendez-vous à cette page. Ne manquez pas cette soirée unique où les voix divines du chœur « Jean Coucouzèle » promettent de conquérir à nouveau le cœur des Parisiens.