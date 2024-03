Conférence : « Héritage de l’iconographe sœur Jeanne Reitlinger en Russie, en France et en Ouzbékistan » – 29 mars à 18 h

Sœur Jeanne Reitlinger — l’une des iconographes les plus considérables dans l’histoire de l’art russe du XX siècle, avec le moine Grégoire (Kroug), qui a été son disciple, et Leonid Ouspensky. Son chemin artistique était accompli dès le début mais le canevas biographique était très difficile. Ayant vécu à Saint-Petersbourg, lors de son enfance, elle a connu de différentes périodes de l’émigration, notamment, à Prague (1922-1925), à Paris de 1925 à 1947, auprès du théologien éminant père Serge Boulgakov, de nouveau à Prague jusqu’au 1955 et après, jusqu’à la fin de sa vie, à Tachkent, en Ouzbékistan (l’URSS), en effectuant, chaque été, les voyages à Moscou à la paroisse du père Alexandre Men’.

Svetlana Dubrovina, experte sur l’émigration russe en France, chef du département du développement et des relations publiques de la Maison de l’émigration russe Alexandre Soljénitsyne (Moscou) présentera l’héritage artistique de l’iconographe dans son intégralité, en racontant l’histoire du « Fonds Reitlinger », conservé à la Maison de l’émigration russe (la peinture murale de l’église Saint-Jean le Guerrier à Meudon, peinture, dessins, oeuvres d’art décoratif, documents d’archives etc.), de la Salle Reitlinger de l’exposition permanente du Musée de l’émigration russe, et aussi des oeuvres de sœur Jeanne gardées dans les collections des pays où elle a vécu.

La conférence sera donnée en français.

Entrée gratuite sur inscription préalable ▪ Admission sur présentation d’une pièce d’identité !



Adresse : 1, quai Branly 75007 Paris, Auditorium