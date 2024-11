Dans le cadre des Rencontres de Saint-Stéphane, la Métropole orthodoxe de France organise, le mardi 10 décembre à 19h00, la troisième conférence d’un cycle riche en échanges et découvertes spirituelles.L’événement se tiendra dans la salle de la Métropole, située au 7, rue Georges Bizet, Paris 16e, et portera sur le thème :« La fondation de la Métropole de France et le métropolite Mélétios ».La conférence sera animée par M. Anastasios

