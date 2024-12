Conférence : Un siècle de figures spirituelles à Saint-Serge

La paroisse de Saint-Serge de Paris accueillera, le dimanche 15 décembre 2024, une conférence centrée sur l’histoire de ses recteurs et leur rôle dans la formation spirituelle. L’événement débutera à 14h30 dans la salle située sous l’église.

Cette rencontre se déroulera autour de deux thèmes : un aperçu de l’histoire des recteurs de la paroisse entre 1925 et 2009, et une réflexion sur l’église Saint-Serge comme lieu de vocation et de formation pour les prêtres. La conférence s’organisera en plusieurs parties :

Une introduction générale,

Une analyse lexicale du terme « recteur-настоятель »,

Un tableau récapitulatif des recteurs sur cette période.

Les participants auront l’occasion de découvrir les parcours de plusieurs figures marquantes de la paroisse, parmi lesquelles Mgr Jean (Léontchoukoff), l’archimandrite Serge Moussine Pouchkine, le protopresbytre Nicolas Afanassieff, Mgr Georges (Wagner) et Mgr Michel (Storojenko). Une présentation distincte des parcours du père Boris Bobrinskoy et du père Alexis est prévue pour 2025.

Entrée gratuite et participation libre (suivant places disponibles) Renseignement : paroisse.st.serge@gmail.com