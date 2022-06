Consécration de l’église de la paroisse Saint-Nicolas-le-Thaumaturge à Saint-André-les-Vergers (près de Troyes)

Le dimanche 22 mai dernier, notre Archevêché a eu la joie de consacrer une nouvelle église pour la paroisse Saint-Nicolas-le-Thaumaturge à Saint-André-les-Vergers (près de Troyes).

Avec la bénédiction de Son Eminence le métropolite Jean de Doubna, la cérémonie fut présidée par Son Excellence Elisée de Reoutov, évêque auxiliaire, en concélébration avec l’archiprêtre André Krementzoff, recteur de la paroisse et de celle de Saint Prix en région parisienne, le protodiacre Jean Drobot et le diacre Rémy, en présence du secrétaire général de l’Archevêché, M. Serge Runge et de l’hypodiacre Matthieu Jurconi, secrétaire de Mgr Elisée.

Mgr Gérard Daucourt, évêque émérite de Nanterre, ancien évêque de Troyes, et Mgr Marc Stenger, évêque émérite de Troyes qui a soutenu chaleureusement et permis la réalisation du projet de transformation d’une grange de Saint André en église orthodoxe, le père Nicolas Derrey – inspirateur du projet et le père Gontran de Tricornot, tous deux amis de longue date de la paroisse Saint-Nicolas, ont assisté aux cérémonies.

Le diocèse catholique a mis à la disposition de la paroisse une grange datant du XVIIIème siècle sur le terrain de l’espace diocésain Saint Frobert avec un bail emphytéotique de 99 ans. Cette grange a été magnifiquement restaurée par les paroissiens dans le cadre d’un chantier qui a duré près de 10 ans tout en respectant les caractéristiques de l’architecture champenoise de l’édifice, sous le contrôle des Architectes des Bâtiments de France et celui de Maître Daniel Juvenelle qui a conçu le projet. L’intérieur est décoré selon la tradition orthodoxe russe avec des icônes et une iconostase en cours de finition, notamment des portes royales qui seront montées prochainement. Le financement de plus de 250 000€ a été assuré par les dons récoltés par la Fondation du Patrimoine, le Club des Mécènes de l’Aube et de nombreux contributeurs individuels.

Les cérémonies ponctuées du chant pascal « Christ est Ressuscité » ont débuté par la consécration de la chapelle et se sont poursuivies par la divine liturgie. Lors de la petite entrée, avec la bénédiction du métropolite Jean et l’accord du Comité épiscopal de l’Archevêché, Mgr Elisée a décerné à père André l’épigonation (palitsa), la croix ornée et la mitre en remerciement de son service à l’Eglise, soulignant : « Au fil des années notre Eglise, notre Archevêché, a vu tout le travail pastoral que tu as fait et la vivacité de tes deux communautés. En cela l’Eglise te rend grâce du fond du cœur ». Selon la tradition les fidèles ont entonné « Axios » (il est digne) pour marquer leur approbation.