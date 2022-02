Cycle de conférences de l’association MedSciF (Médecine, Science et Foi) : « La pensée, architecte de la santé »￼

Pendant la période d’été 2021 (de mai à fin août) l’association MedSciF (Médecine, Science et Foi) a proposé une série de rencontres autour de la santé et, plus précisément, autour de la psychothérapie. Regroupés sous le titre « La pensée, architecte de la santé », ces rencontres ont été un réel soutien et un levier pédagogique pour de nouveaux projets.

La plupart des intervenants (médecins, psychiatres, psychothérapeutes…) ont essayé de poser un regard chrétien sur ce qu’on appelle aujourd’hui psychothérapie, troubles psychologiques etc…

Ce type de démarche peut servir à tous, médecins, psychologues, prêtres ou fidèles, jeunes ou moins jeunes, pour mieux connaître et identifier les traits de certains troubles psychologiques afin de protéger (les plus vulnérables) et de se protéger face aux agressions psychologiques dans le couple, dans une communauté, sur le lieu de travail etc… Elle sert aussi à acquérir des éléments d’anatomie intérieure qui pourront vous guider tout au long de votre vie.

Ces rencontres forment avant tout un support pédagogique, unique dans son genre de par la qualité des intervenants et le regard chrétien qui a été posé. Il est destiné à toute personne désireuse de connaitre les clés d’une psychothérapie chrétienne.

Nous vous invitons à regarder les enregistrements vidéo des conférences de ce cycle :

Cours1. Épidémiologie des troubles psychologiques. Évaluation des psychothérapies (Monica Turinici) : https://youtu.be/WfvJ-IjoO1w

Cours 2. Père Philippe Dautais « Thérapie et croissance spirituelle » (1ère partie) https://youtu.be/KizkrC4Naok

Cours 3. Père Philippe Dautais « Thérapie et croissance spirituelle » (2ème partie) : https://youtu.be/MUuf95pcfTI

Cours 4. Dr. Anca Dobrin “Nutrition et prévention des troubles psychologiques” : https://youtu.be/9qJEDwPNcQs

Cours 5. Dr. Rares Ionascu “Les troubles de la personnalité Borderline” (1) : https://youtu.be/ptkeM8Sh8CI

Cours 6. Dr. Rares Ionascu Les troubles de la personnalité Borderline (2) : https://youtu.be/vaAMY7kgUdo

Cours 7. Dr. Rares Ionascu “Les états psychotiques” : https://youtu.be/QoD8oNF_rGs

Cours 8. Dr. A. Rossi, Institut de théologie orthodoxe Saint-Vladimir “Healing presence” (anglais) :

https://youtu.be/7Wn0KBm269I

Cours 9. Dr. Corina Gheorghiu ” Majestic & Dignified Body for the Kingdom” (1) (anglais) : https://youtu.be/p7NYRpLrONM

Cours 10. Dr. Corina Gheorghiu ” Majestic & Dignified Body for the Kingdom” (2) (anglais) : https://youtu.be/0kAwxYfCwF0

Cours 11. Dr. Enida Ivanescu : « La dépression chez les enfants et les adolescents » : https://youtu.be/I0v0nCJu92w

Cours 12. Dr. Enida Ivanescu : La TDHA : https://www.youtube.com/watch?v=TuZ88ApGDMo

Cours 13. Dr. Corina Gheorghiu ” Healing intergenerational transmitted trauma (ITT) – Restoring communion and love between generations” (anglais) : https://youtu.be/RAvAh3aS58E

Cours 14. Dr. Ileana Benga: “Addiction” (anglais) : https://youtu.be/l_Ww7i3lb-0