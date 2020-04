Dans une lettre au ton inhabituel, l’archevêque d’Athènes Jérôme demande la réouverture des églises en Grèce

Dans une lettre à la ministre de l’instruction et des affaires religieuses, Niki Karameos, l’archevêque d’Athènes Jérôme a demandé la réouverture des églises, en utilisant un langage décrit dans les medias comme « non équivoque ». L’archevêque a lu au préalable sa lettre aux membres du Saint-Synode pour approbation. L’Église orthodoxe de Grèce veut que l’interdiction des fidèles dans les lieux de culte soit levée avant la réunion du Saint-Synode, la semaine prochaine. Les sources consultées par l’agence grecque Orthodoxia mentionnent une lettre au ton inhabituellement sec de la part du primat de l’Église de Grèce. Il semble que ces derniers jours, selon les informations de ce site, des tractations ont eu lieu entre les hiérarques afin d’intervenir auprès du gouvernement pour rouvrir les églises. En effet, la plupart des métropolites ont fait face aux contestations des fidèles. L’archevêque a spécialement souligné le fait que certains métropolites ont déjà commencé à protester publiquement, ce qui constitue une anomalie dans le fonctionnement interne de l’Église. Une autre raison de la lettre est de prévenir la prolongation des mesures qui empêcherait la célébration solennelle de la clôture de la fête de Pâques dans la nuit du 26 au 27 mai, qui a été décidée par le Saint-Synode permanent le 1er avril. « La goutte » qui semble avoir fait « déborder le vase » a été l’approbation illégale par l’État du concert de la chanteuse Alkistis Protopsalti qui, montée sur le toit d’un camion a donné, selon les médias une « performance sans précédent pendant trois heures et demie» dans le centre d’Athènes, jusqu’à la « Villa Maximos », résidence du premier ministre, créant de nombreux attroupements.

