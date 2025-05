L’Assemblée des évêquesl’Église orthodoxe serbe a commencé le 13 mai 2025 par une divine liturgie épiscopale dans l’église Saint-Sava à Vračar (Belgrade), présidée par Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre, avec la concélébration et la participation des évêques présents.Aux évêques rassemblés et au peuple fidèle, le métropolite Ignace de Braničevo s’est adressé par un sermon après la lecture du saint Évangile :« Chers pères, chers frères et sœurs, avec la bénédiction

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.