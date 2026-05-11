(Re)voir le documentaire « La France byzantine »

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(Re)voir le documentaire « La France byzantine »

Byzance en France ? L’idée peut surprendre. Pourtant, de la coupole des Galeries Lafayette à l’église du Saint-Esprit dans le 12e — réplique miniature de Sainte-Sophie —, l’empreinte de l’empire chrétien d’Orient est partout : dans la pierre, mais aussi dans notre littérature et nos imaginaires.

Avec les byzantinistes Olivier Delouis et Adrien Palladino, ce documentaire rouvre un dossier mal connu : comment Byzance a modelé, lentement, la civilisation occidentale.

Diffusé dimanche 10 mai sur France 2 (Orthodoxie), désormais en replay sur YouTube :

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Réalisé par Alexey Vozniuk et produit par le père Jivko Panev.

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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