Décès de l’archevêque de Stuttgart Agapit (Église orthodoxe russe hors-frontières)

Le 28 mai 2020, en la fête de l’Ascension du Seigneur, l’archevêque de Stuttgart Agapit est décédé à l’âge de 65 ans. Mgr Agapit était vicaire du diocèse de Berlin et d’Allemagne de l’Église orthodoxe russe hors-frontières. Le patriarche de Moscou Cyrille a envoyé un message de condoléances au métropolite de New York Hilarion, primat de l’Église russe hors-frontières, ainsi qu’au métropolite de Berlin et d’Allemagne Marc, au clergé et aux laïcs de ce diocèse. L’archevêque Agapit (dans le monde Alexandre Goratchek) est né le 29 septembre 1955 en Allemagne dans une famille d’émigrés russes. Après avoir terminé ses études secondaires à Francfort, il étudia à la faculté de Darmstadt, puis quitta les études pour recevoir la tonsure monastique. En 1979, il entra dans la communauté monastique auprès de l’église Sainte-Élisabeth à Wiesbaden, organisée par son recteur, l’archimandrite Marc (Arndt). Après le sacre épiscopal de celui-ci, il partit avec lui au monastère Saint-Job-de-Potchaïev à Munich le 30 novembre 1980. Le 9 novembre 1981, il fut tonsuré au rassophorat, le 29 mars 1983, il prononça ses vœux monastiques et, le 8 avril 1991, il fut ordonné prêtre. En 1995, il fut élevé au rang d’higoumène. Il fut chargé de différentes obédiences, dont l’activité d’édition. Le 20 octobre 2000, il fut élu par l’Assemblée des évêques de l’Église russe hors-frontières, évêque de Stuttgart, vicaire du diocèse de Berlin et d’Allemagne. Son sacre épiscopal eut lieu le 1er mai en la cathédrale des Saints-Néomartyrs-et-Confesseurs-de-Russie à Munich. Par décision de l’Assemblée des évêques de l’Église russe hors-frontières du 10-17 mai 2011, il fut nommé président du nouveau Conseil des éditions de l’Église russe hors-frontières. Le 13 juin 2017, il fut élevé au rang d’archevêque.

