Décès de Victor Loupan

Victor Loupan est décédé aujourd’hui à l’âge de 67 ans. Ancien grand reporter au Figaro magazine, journaliste, écrivain, membre du Conseil pour la culture du patriarche de Moscou, Victor Loupan a été producteur et animateur des émissions de Radio Notre-Dame “Lumière de l’Orthodoxie”, et “Culture Club”. Il a régulièrement participé au Débat de la semaine sur Radio Notre Dame. Il a été réalisateur de films documentaires pour la télévision et auteur de nombreux ouvrages.

La rédaction d’Orthodoxie.com exprime toute sa sympathie à son épouse, à ses enfants et à ses amis.