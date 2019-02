Le bureau de presse du Patriarcat de Roumanie a publié le communiqué suivant en date du 21 février :

« En ce qui concerne la situation ecclésiale en Ukraine, le Saint-Synode a souligné les aspects suivants : depuis près de trente ans, le problème du schisme en Ukraine n’a pas été résolu et il n’a pas été fait appel à une médiation pan-orthodoxe, comme cela avait été le cas avec le schisme en Bulgarie. Constatant cette impasse dans la résolution de la situation, le Patriarcat œcuménique a accordé le tomos d’autocéphalie aux hiérarques, clercs et fidèles qui se trouvaient en schisme avec l’Église orthodoxe russe et toute l’orthodoxie, mais ce tomos n’a été accepté que par les orthodoxes ukrainiens qui ne se trouvaient pas en communion avec le Patriarcat de Moscou. Par conséquent, le problème de l’unité ecclésiale n’est pas pleinement résolu à présent, également du fait qu’il existe ici une grande population ethnique russe, qui garde un lien direct avec le Patriarcat de Moscou. En ce qui concerne la situation ecclésiale tendue en Ukraine, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine réitère son point de vue exprimé antérieurement dans le cadre de sa session du 24 mai 2018 et du 25 octobre 2018. Il avait été alors recommandé que le Patriarcat œcuménique et le Patriarcat de Moscou identifient, par le dialogue, une solution au différend ecclésial mentionné, en préservant l’unité de la foi, le respect de la liberté administrative et pastorale du clergé et des fidèles de ce pays (y compris le droit à l’autocéphalie) et le rétablissement de la communion eucharistique. En cas d’échec du dialogue bilatéral, il est nécessaire de convoquer une synaxe de tous les primats des Églises orthodoxes pour la résolution du problème existant. En vue d’une décision concrète et correcte du Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine, lors d’une future session du Saint-Synode, il sera tenu compte en priorité du fait qu’il existe en Ukraine 127 paroisses orthodoxes roumaines, particulièrement en Bucovine du Nord, qui se trouvent sous la juridiction de l’Église orthodoxe d’Ukraine – Patriarcat de Moscou. Il est nécessaire de procéder à une véritable consultation de ces Orthodoxes roumains qui sont préoccupés de préserver leur identité ethnique et linguistique. En ce sens, il est nécessaire d’obtenir la garantie écrite de la part des autorités ecclésiales et gouvernementales ukrainiennes que l’identité ethnique et linguistique des Roumains sera respectée, et aussi que ces orthodoxes roumains auront la possibilité de s’organiser en un Vicariat orthodoxe roumain et de cultiver des liens spirituels avec le Patriarcat de Roumanie, ce qui sera soutenu par l’envoi de livres liturgiques et théologiques dans leur langue maternelle, la langue roumaine. Il est également mentionné le fait que, en Roumanie, fonctionne déjà un vicariat orthodoxe ukrainien, depuis 1990. En outre, le Patriarcat de Roumanie sollicitera du Patriarcat œcuménique une clarification concernant la solution du problème des hiérarques et prêtres non canoniques en Occident qui ont appartenu à l’ancien « Patriarcat de Kiev ». Suite aux consultations susmentionnées, le Saint-Synode exprimera sa position officielle concernant la situation de l’orthodoxie en Ukraine.

