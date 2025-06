À l’occasion du 1700ᵉ anniversaire du Concile de Nicée et en préparation du dimanche de la Pentecôte, la Fédération luthérienne mondiale et l’Église orthodoxe publient une Déclaration commune sur l’Esprit Saint, l’Église et le monde.Cette déclaration a été élaborée par la Commission mixte internationale de dialogue théologique entre la Fédération luthérienne mondiale et l’Église orthodoxe. Elle propose une réflexion commune sur le rôle de l’Esprit dans la création, la liturgie

