Le Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine a publié la déclaration suivante à l’occasion de l’appel du président ukrainien au patriarche œcuménique Bartholomée, demandant « l’octroi du Tomos d’autocéphalie à l’Église orthodoxe en Ukraine ».

« Le 19 avril 2018, le parlement ukrainien a soutenu, par sa résolution № 8284, l’appel du président ukrainien P.A. Porochenko au patriarche œcuménique Bartholomée, demandant ‘l’octroi du Tomos d’autocéphalie à l’Église orthodoxe en Ukraine’. Il en résulte qu’avec la bénédiction de S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, le Département des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine attire l’attention sur ce qui suit. Conformément à l’article 35 de la Constitution ukrainienne, l’Église est séparée de l’État et, pour cette raison, les questions de la vie ecclésiastique sont réglées de façon indépendante par l’Église. L’Église orthodoxe d’Ukraine, du fait de son lien canonique avec l’Orthodoxie universelle, ne s’est pas adressée au patriarche Bartholomée pour lui demander d’octroyer l’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine, et n’a pas confié de pouvoirs pour ce faire ni au président, ni aux députés du parlement ukrainien. Les initiatives mentionnées à ce sujet constituent des abus de pouvoir ainsi que l’immixtion dans les affaires ecclésiastiques. Des actes similaires de l’État ukrainien dans le domaine ecclésiastique ne pourraient être justifiés que dans le cas où l’Église en Ukraine disposerait d’un statut d’Église d’État entériné légalement, comme cela fut le cas dans l’histoire pour de nombreux États et ce qui existe encore dans certains pays du monde. Cependant, étant donné que l’Église en Ukraine n’a pas de statut étatique et est séparée de l’État, le pouvoir politique n’a aucune raison de s’immiscer dans les affaires ecclésiastiques. La question de l’octroi de l’autocéphalie ecclésiastique est du ressort du droit canon et non des lois de l’État. L’autocéphalie est octroyée par l’Église, et non par l’État. Pour cette raison, initier les démarches ou demander ce statut doit être effectué par l’Église et non par l’État. En outre, le fait que l’octroi de l’autocéphalie en Ukraine soit considéré non seulement comme une question religieuse, mais aussi géopolitique, provoque de l’inquiétude. Nous sommes convaincus que le domaine de la vie religieuse ne doit pas devenir l’objet de manipulations politiques. Il ne faut pas confondre les questions religieuses et politiques, d’autant plus géopolitiques. En outre, nous considérons inadmissibles que l’autocéphalie soit examinée du point de vue géopolitique. Pour l’Église, la question de l’autocéphalie n’est pas politique, mais ecclésiologique, c’est-à-dire qu’elle concerne la vie et la nature de l’Église en tant que Corps du Christ (cf. Éph. I, 22-23). L’Église orthodoxe d’Ukraine s’est toujours prononcée et se prononce encore pour le rétablissement de l’unité et pour l’Église unique [en Ukraine, ndt]. Cependant, les propositions et la façon de parvenir à l’unité exprimée par les autorités civiles ne correspondent pas au droit canon de l’Église et sont en contradiction avec la législation ukrainienne. Il faut en outre tenir compte du fait que le pouvoir demande d’accorder le Tomos d’autocéphalie à une structure ecclésiale qui n’existe pas encore. C’est précisément pourquoi nous considérons qu’il faut d’abord surmonter le schisme, rétablir l’unité ecclésiale et seulement ensuite poser la question du changement de statut canonique de l’Église orthodoxe unifiée en Ukraine. Tenant compte du fait que sans Église canonique, il est impossible d’avoir une seule Église en Ukraine, il y a des raisons de supposer qu’en fait, sous le prétexte de créer une Église unique se dissimulent les tentatives habituelles de légaliser le schisme ecclésial. La hiérarchie de l’Église orthodoxe d’Ukraine est en contacts constants avec la hiérarchie du Patriarcat œcuménique. Partant de l’expérience de tels contacts, nous n’avons pas de raison de supposer que le Patriarcat œcuménique puisse accomplir des actions qui nuiraient à l’unité de l’Église, tant au niveau local qu’universel. Même du point de vue du Patriarcat de Constantinople, qui se positionne comme coordinateur des actions conjointes de toutes les Églises orthodoxes locales, et exprime le point de vue coordonné sur les différents thèmes de la vie ecclésiale, la question d’une possible autocéphalie ukrainienne ne peut être résolue de façon unilatérale, dans la mesure où elle n’a pas été coordonnée avec toutes les Églises orthodoxes. Le patriarche de Constantinople Bartholomée, à plusieurs reprises, a donné publiquement à S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, le titre de seul chef canonique de l’Orthodoxie ukrainienne. Or aujourd’hui, des gens n’ayant aucune relation avec l’Église, s’efforcent de nous convaincre que le même patriarche Bartholomée peut octroyer l’autocéphalie, sans même questionner à ce sujet le chef canonique de l’Orthodoxie ukrainienne. En outre, le Patriarcat de Constantinople lui-même, à l’instar de toutes les autres Églises orthodoxes locales, ne considère pas « L’Église orthodoxe ukrainienne – Patriarcat de Kiev » et « L’Église orthodoxe ukrainienne autocéphale », comme des Églises à part entière, ce dont témoigne la non reconnaissance de la validité du sacerdoce de ces deux structures. Cela est confirmé par le fait que les hiérarques du Patriarcat de Constantinople réordonnent les clercs des deux schismes mentionnés qui passent sous leur juridiction. Ainsi, il y a eu quelques dizaines de cas de réordination en Europe, dont en partie l’Espagne et le Portugal. Tout cela nous donne la conviction que le Patriarcat de Constantinople persévérera à l’avenir également à soutenir l’ordre canonique de l’Église l’unité pan-ecclésiale. L’Église orthodoxe d’Ukraine est l’Église qui existe et agit sur nos terres depuis les temps du baptême de la Russie de Kiev en 988. « L’Église orthodoxe ukrainienne – Patriarcat de Kiev » et « L’Église orthodoxe ukrainienne autocéphale », ne sont que des parties de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui relativement récemment, ont quitté l’unité de l’Église. En conséquence, nous voyons le rétablissement de l’Église orthodoxe en Ukraine dans le retour ces parties qui s’en sont détachées, et il y aura alors « un seul troupeau et un seul pasteur » (Jn X, 16). Avec la bénédiction de S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, nous appelons les fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine a maintenir l’unité de l’Église, à garder le calme, et ne pas céder aux provocations des informations, demeurer dans la prière et ne pas oublier que le sort de l’Église, dans son intégralité et entièrement se trouve dans les mains de Dieu ».

Source