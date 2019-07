Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe exprime sa profonde inquiétude devant l’agravation de la situation du diocèse du Patriarcat serbe sur le territoire du Monténégro, où, depuis plusieurs années, l’unité de l’Orthodoxie souffre de l’activité schismatique de la prétendue « église orthodoxe monténégrine ».

Une tendance alarmante à l’augmentation des pressions des autorités sur le clergé canonique et sur les fidèles se manifeste au Monténégro. Le Concile épiscopal de l’Église orthodoxe serbe, réuni du 9 au 18 mai 2019, a constaté que des « tentatives de saisie violente des sanctuaires au profit d’une « église orthodoxe monténégrine » canoniquement et réellement inexistante, avaient lieu dans le Monténégro actuel, et que certains lieux vénérés sont menacés de destruction ». Le président du Monténégro, M. Djukanović, au meeting du parti, à Nikšić, le 8 juin 2019, a déclaré son intention de « restaurer l’Église autocéphale monténégrine ».

Le projet de loi sur la liberté de religion et de croyance et sur la situation juridique des organisations religieuses, publié en mai 2019 par le gouvernement du Monténégro, suscite une inquiétude particulière. Il contient des mesures discriminatoires, parmi lesquelles la saisie d’une partie des propriétés du Patriarcat serbe, dont des églises et des monastères, au profit de l’état. Le Concile épiscopal de l’Église orthodoxe serbe qualifie le projet de loi d’« antieuropéen et anticivilisationnel », discriminatoire pour les diocèses du Patriarcat serbe sur le territoire du Monténégro et représentant une « ingérence directe dans les affaires internes de l’Église. »

La Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a émis de sérieuses remarques sur certains articles du projet de loi.

Considérant avec inquiétude les dernières initiatives des autorités monténégrines, nous les appelons à cesser toute dicrimination et toute sape de l’unité de l’Église orthodoxe serbe. Nous élevons la voix pour sa défense, voyant dans la tradition spirituelle remontant à saint Sabas le fondement historique séculaire sur lequel repose la culture orthodoxe montégrine et les bases de sa culture étatique.

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe exprime son soutien fraternel aux hiérarques, au clergé et à tous les enfants du Patriarcat serbe au Monténégro qui, suivant le legs des grands saints qui s’illustrèrent sur cette terre, saint Sabas de Serbie, saint Basile d’Ostroj, saint Pierre de Cetinje et saint Joannice du Monténégro et du Litoral, restent fidèles à la vérité de la sainte Orthodoxie malgré des conditions difficiles.

Source – Photographie : Le monastère de Cetinje, siège de la Métropole du Monténégro et du Littoral de l’Église orthodoxe serbe