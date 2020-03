Déclaration du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe sur le coronavirus

Suite à sa session du 11 mars 2020, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a publié le communiqué au sujet du coronavirus : « Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe perçoit avec préoccupation la propagation dans le monde de l’infection due au coronavirus et ses conséquences pour des millions de gens, dont beaucoup d’entre eux font face non seulement à la menace d’infection, mais subissent aussi les conséquences sociales et économiques de ce phénomène. Les membres du Saint-Synode expriment leur condoléances aux familles et aux proches des victimes de cette maladie en Chine, en Corée du Sud, en Iran, en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne et dans les autres pays. Les labeurs des médecins et des bénévoles, qui développent et réalisent les mesures médicales et prophylactiques en vue d’aider les malades et de prévenir la poursuite de la propagation de la maladie, sont bénis par le Seigneur. Aux temps des épidémies, l’Église orthodoxe russe a toujours accompli son ministère de témoignage, ne refusant à personne les soins pastoraux et la pleine participation à ses Sacrements. Nous appelons à la modération, au bon sens et au calme empreint de prière, et nous attirons l’attention sur le fait que le croyant ne doit pas céder à la panique et aux craintes liées à la diffusion d’informations non vérifiées sur l’infection. En même temps, il est inacceptable de prendre à la légère l’infection du coronavirus, de négliger les prescriptions médicales, d’ignorer les mesures prophylactiques, en exposant sa propre personne et son entourage au danger d’infection. Le Saint-Synode considère important d’observer de façon conséquente et rigoureuse, particulièrement dans les régions où la situation épidémologique est reconnue officiellement comme difficile, les mesures sanitaires et hygiéniques à caractère prophylactique dans les paroisses et les monastères, dont l’application plus large de produits sanitaires pour désinfecter les encadrements des icônes qu’embrassent les fidèles, et l’utilisation de verres jetables pour le mélange d’eau chaude et de vin que boivent les fidèles après la Communion (« zapivka »). En cas de propagation dans une région concrète de l’infection du coronavirus, des mesures prophylactiques complémentaires peuvent être prises en consultation avec la hiérarchie. Le Saint-Synode appelle les archipasteurs, pasteurs, moines, moniales et laïcs de l’Église orthodoxe russe à renforcer la prière pour vaincre la maladie et pour que soient accordées des forces aux médecins qui la combattent.

