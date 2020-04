Depuis le début de la crise, l’Église orthodoxe roumaine a fourni une aide totale de 3 millions d’Euros aux personnes affectées par le coronavirus

Le Patriarcat de Roumanie a annoncé que l’aide offerte par l’Église pour la période du 20 au 27 avril s’est élevée à environ 500.000 Euros. Le montant total des mesures de soutien offertes par les diocèses depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 jusqu’au 27 avril s’est élevée à 3.080.015 Euros. L’Église orthodoxe roumaine poursuit sa vaste action caritative dédiée à ceux qui affectés par la pandémie, offrant une aide concrète et diversifiée au niveau des paroisses et des diocèses, en particulier les personnes âgées et pauvres, les malades ou les infirmes se trouvant temporairement en isolement ou en quarantaine. Grâce à l’implication directe des centres diocésains, des doyennés, des paroisses et des monastères de l’Église orthodoxe roumaine, une aide financière et matérielle s’élevant à environ 500.000 Euros a été fournie entre le 20 et le 27 avril. Le résultat de l’aide concrète offerte jusqu’à présent au niveau de l’ensemble du Patriarcat, d’un montant de 3.080.015 Euros, reflète le réalisme chrétien, la solidarité et la générosité du clergé et des fidèles de l’Église orthodoxe roumaine qui reste l’institution la plus efficace impliquée dans le domaine social et caritatif en Roumanie.

