Des communautés et des clercs du Royaume-Uni reçus au sein de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale

Le bureau de l’archevêque Jean, métropolite de Doubna vient de publier un communiqué annonçant la réception dans l’Archevêché des 6 paroisses, 3 communautés, 7 prêtres et 2 diacres du Royaume-Uni qui relevaient auparavant de la juridiction de l’Église orthodoxe hors-frontière.

«

Communiqué du bureau de l’archevêque du 3 septembre 2021

Suite à leur demande instante et répétée ainsi qu’à leur Pétition, par économie canonique pour qu’ils puissent vivre en plénitude la grâce de l’Église orthodoxe, les 21 et 23 août dernier ont été reçus au sein de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale les communautés et les clercs du Royaume-Uni ci-dessous mentionnés :

– Prêtre Thomas COOK (paroisse de Saint-Edmund, roi et martyr, Nottingham et communauté de Saint-Birinus, Isleworth, Londres) ;

– Hiéromoine Patrick (John) RAMSEY (paroisse de Saint-Georges-le-Grand-Martyr, Eccles, Norfolk);

– Archiprêtre Andrew PHILLIPS, (paroisse Saint-Jean- de-Shangaï, Colchester, Sainte-Matrona, Wisbech, et Saint-Felix de Bourgogne, apôtre de l’Est-Anglie, Felixstowe)

– Archiprêtre Leonid TAULEANU (paroisse Saint-Edmond, Little Abington)

– Prêtre Alexander VISAN (paroisse Saint-Jean- de-Shangaï, Colchester)

– Prêtre George PETROVSKY (paroisse Notre-Dame-de-Kazan, Coventry et paroisse de Saint-Vladimir, Cheltenham)

– Prêtre Ioan IANA (paroisse Saint-Jean- de-Shangaï, Colchester)

– Diacre Timothy PHILLIPS (paroisse Saint-Jean- de-Shangaï, Colchester)

– Diacre Sergiu SMANTANA (paroisse Saint-Jean- de-Shangaï, Colchester) afin qu’ils puissent continuer dans la paix leur vie spirituelle, liturgique et pastorale en toute sérénité.

Paris, le 3 septembre 2021«