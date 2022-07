Des milliers de fidèles ont participé à la procession de saint Pierre et saint Paul au Monténégro

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter

La procession traditionnelle, le jour de la fête des saints apôtres Pierre et Paul (le 12 juillet selon l’ancien calendrier) a rassemblé cette année des milliers de fidèles orthodoxes dans la ville de Bijelo Polje, au Monténégro. La célébration était présidée par quatre hiérarques : Méthode de Budimlja et Nikšić (Monténégro), Théodose de Raška et de Prizren (Kosovo), Athanase de Mileševa (Serbie), et Cyrille de Buenos Aires et d’Amérique du Sud