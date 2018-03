L’appellation officielle de l’Église serbe sera à l’avenir ” Église orthodoxe serbe – Patriarcat de Peć “. La procédure d’élection du patriarche sera simplifiée, le primat de l’Église sera élu à scrutin secret, avec une majorité obligatoire de deux tiers des voix. Le candidat élu portera un nouveau titre : archevêque de Peć, métropolite de Belgrade et Karlovci et patriarche de Serbie et des terres du littoral. Ce sont là, en bref, les plus importants changements prévus dans la proposition des nouveaux statuts de l’Église orthodoxe serbe. La version finale de ce document a été envoyée par le Saint-Synode aux évêques de l’Église orthodoxe serbe. L’adoption de ces nouveaux statuts sera probablement portée à l’ordre du jour de la prochaine session de l’Assemblée des évêques qui aura lieu au milieu du mois de mai. La discussion et l’adoption seront la dernière phase de ce travail, commencé en 2012 par la formation d’une commission pour la révision des statuts en vigueur. Cet organisme, présidé par le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque, a rassemblé et retravaillé les décisions de l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe et a rédigé un projet de modifications et de compléments. Ce texte ainsi mis en forme sera le premier recueil des statuts de l’Église serbe depuis 1931. Un porte-parole du Patriarcat explique que les statuts existants, dans nombre de leurs parties étaient obsolètes et pratiquement inapplicables. Sa dernière révision remonte à 1947, sous le patriarche Gabriel. Depuis lors, jusqu’à aujourd’hui, ont été adoptées une série de décisions conciliaires ayant force statutaire, qui n’ont jamais été introduites dans des statuts ecclésiastiques unifiés. Aussi, avec le temps, ces statuts sont devenus non systématiques, difficiles à lire et à appliquer “. Les changements dans l’appellation officielle de l’Église serbe s’expliquent par le souhait que soient renforcés les liens avec son siège historique de Peć et par ceci avec le Kosovo et la Métochie en tant que partie principale de sa juridiction. Le principal changement, selon le journal “Novosti” concerne la procédure d’élection du primat. La pratique actuelle, à savoir le ” tirage au sort apostolique ” de l’une des trois enveloppes avec les noms des candidats, sera abandonné. À l’avenir, le patriarche sera élu par le collège des évêques, à l’unanimité ou au moins aux deux tiers des voix. Dans le cas où aucun candidat ne bénéficie d’un tel soutien, le scrutin sera renouvelé, sept fois au plus, jusqu’à ce que l’un des candidats reçoive les voix de deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans la mesure où cela ne se produit pas, le cercle des candidats se limite aux deux évêques ayant reçu le plus grand nombre de voix. Est alors élu patriarche celui des deux qui obtient la majorité. Les statuts suggèrent que le nouveau primat soit élu à Peć, ou encore à Belgrade ou Sremski Karlovci, qui sont également donnés comme possibilités. Dans le cas où le document entre en vigueur au mois de mai de cette année [lors de l’Assemblée des évêques, ndt], l’Église serbe connaîtra des changements dans son organisation territoriale également. Les nouveaux statuts prévoient comme possibilité l’élévation de 14 évêchés existants au niveau de diocèses métropolitains. C’est ainsi que les diocèses actuels deviendront métropolitains : Banja Luka, Bačka, Braničevo, Dalmatie, Žiča, Zahumlié-Herzégovine, Niš, Ras-Prizren, Srem, Choumadie, Canada, Nouvelle Gračanica et Amérique centrale, et Francfort. En plus des quatre diocèses métropolitains existants, dont les sièges sont à Zagreb, Sarajevo, Sydney et Cetinje, l’Église orthodoxe serbe aura à l’avenir 18 diocèses métropolitains (dont l’archevêché de Belgrade-Karlovci, qui dispose automatiquement de ce statut). Leurs évêques seront ” archevêques et métropolites “, et auront droit au titre de ” Votre Béatitude “. Les nouveaux statuts de l’Église orthodoxe serbe ont mis en pratique l’ancienne idée de division de l’archevêché de Belgrade-Karlovci. Deux nouveaux diocèses seront ainsi fondés dans la capitale : ceux de Voždovac-Vinčanac avec pour siège Voždovac et Zemun-Novi Beograd avec pour siège cette dernière ville. Les autres 21 diocèses en Serbie et dans la diaspora conserveront le même statut qu’ils ont aujourd’hui. Pour la première fois, les statuts de l’Église orthodoxe serbe auront un préambule, dans lequel sont définies l’Église et sa nature divine, avec pour colonne fondamentale la communauté liturgique. Dans la partie officielle des statuts sera définie la place de l’Église orthodoxe serbe dans le cadre de l’Église du Christ, et ses rédacteurs rappellent sa continuité historique sur ces espaces depuis la fondation de l’archevêché de Žiča en 1219 jusqu’au rétablissement du Patriarcat de Peć en 1922. Le Credo est partie intégrante du préambule. Le cercle des candidats au rang de primat est élargi par rapport à la pratique actuelle. Selon les statuts existants, le candidat à la fonction patriarcale ne peut être qu’un évêque qui dirige un diocèse et ce depuis au moins cinq ans. Les nouveaux statuts proposent que le primat de l’Église orthodoxe serbe soit élu ” parmi les évêques de l’Église orthodoxe serbe – Patriarcat de Peć, l’archevêché orthodoxe d’Ohrid ou encore parmi des clercs qui remplissent les conditions canoniques nécessaires au ministère épiscopal “. Cette nouvelle législation ecclésiastique a été élaborée par la Commission pour la révision des statuts de l’Église orthodoxe serbe, constituée par la décision de l’Assemblée des évêques du 16 juin 2011. Cet organisme a été mis en place une année après, et, hormis le métropolite Amphiloque, ses membres sont le métropolite Jean (Vraniškovski), Mgr Irénée (Bulović), Mgr Ignace de Braničevo, Mgr Nicodème de Dalmatie, et l’évêque émérite de Zahumlié-Herzégovine Athanase, ainsi que l’archiprêtre Zoran Krstić, le protodiacre Stanimir Spasović, le doyen de la Faculté de droit de Belgrade Sima Avramović, Nenad Milošević et Milan Andrić, de même que l’archiprêtre Velibor Džomić. Comme on le communique au Patriarcat, la Commission a consulté les professeurs grecs et russes Vlasios Pheidas, Théodore Yangou, Grégoire Papathomas, Vladimir Tsypine ainsi que des experts serbes.

Source