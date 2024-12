Des prêtres orthodoxes appellent à une trêve de Noël entre l’Ukraine et la Russie

Un groupe de prêtres orthodoxes et de personnes de bonne volonté lance un appel pour une trêve de Noël entre l’Ukraine et la Russie, du 25 décembre au 7 janvier 2025. Ils demandent un cessez-le-feu pendant cette période qui couvre les célébrations de Noël selon les calendriers grégorien et julien.

Dans leur lettre ouverte, ils soulignent les souffrances endurées depuis plus de dix ans par les populations d’Ukraine et de Russie, aggravées par l’escalade du conflit depuis février 2022. Ils rappellent le message de paix et de compassion du Christ, venu au monde comme un bébé sans défense.

Pendant cette trêve, ils proposent notamment l’échange de prisonniers de guerre, le rapatriement des corps des défunts, la libération des prisonniers d’opinion et la recherche d’une formule pour une paix durable au-delà du 7 janvier. Ils souhaitent que cette trêve de Noël s’inscrive dans le cadre plus large des initiatives pour une paix juste et pérenne en Europe.

Cet appel est une lettre ouverte que toute personne souhaitant soutenir cette proposition de cessez-le-feu temporaire et de paix durable entre la Russie et l’Ukraine peut signer en suivant ce lien.