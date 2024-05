Il y a deux ans, le 27 mai 2022, le Concile de l’Église orthodoxe ukrainienne (EOU) s’est tenu dans le monastère de Saint-Pantéléimon à Feofaniya avec la participation des évêques, du clergé, des moines et des laïcs. Des représentants de tous les diocèses de l’EOU, y compris ceux des territoires temporairement occupés, ont participé au Concile (en personne ou en ligne).

Dans les années qui ont suivi le Concile, les décisions qui y ont été prises ont fait l’objet de diverses appréciations. Certains les ont défendues avec enthousiasme, d’autres les ont activement critiquées. Mais une chose est sûre : le Concile a marqué une étape importante dans l’histoire de l’EOU.

À l’occasion du deuxième anniversaire du Concile de Feofaniya, le recteur de l’Académie de théolgie de Kiev, l’archevêque Sylvester (Stoichev), a analysé non seulement ses décisions, mais aussi les processus qui ont eu lieu dans l’Église orthodoxe ukrainienne et dans la société ukrainienne au cours des dernières années. Cette information est rapportée par le Département de l’information et de l’éducation de l’EOU en référence au service de presse de l’Académie de théologie de Kiev.

Le chemin vers le Concile

Il convient d’expliquer d’emblée que des forums ecclésiastiques d’une telle ampleur que le Concile de Feofaniya sont rarement organisés. Au cours des années d’indépendance, l’Église orthodoxe ukrainienne n’a convoqué de tels conciles que cinq fois. Et presque chacun de ces cinq conciles a marqué des étapes importantes dans la vie de l’Église orthodoxe ukrainienne.

Le concile de Feofaniya a été un événement clé pour notre Église dans le contexte de l’agression militaire à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine.

Le 24 février 2022 a divisé notre vie entre “avant” et “après”. Bien sûr, la guerre a eu un impact important sur la vie de l’Église. Dès le premier jour de la guerre, Sa Béatitude le métropolite Onuphre a condamné l’agression militaire russe et a appelé les autorités russes à cesser immédiatement les hostilités. Malheureusement, cet appel a été complètement ignoré.

Aujourd’hui, nous devons le dire clairement : tout au long de la guerre, nous n’avons pas entendu le clergé de l’Église orthodoxe russe (à l’exception de quelques rares ecclésiastiques) condamner l’agression militaire ou même manifester une simple sympathie humaine à l’égard des Ukrainiens qui souffrent.

Dès les premiers jours de la guerre, un vaste mouvement de clercs et de laïcs s’est développé en Ukraine pour discuter de la situation dans laquelle se trouvait l’EOU. Le Concile de l’EOU a été une certaine réponse à ce mouvement.

Je voudrais vous rappeler qu’au départ, seule une réunion d’évêques, de prêtres et de laïcs était prévue à Feofania, mais qu’au fil du temps, l’événement s’est transformé en un véritable Conseil de l’EOU. Les principales décisions du Concile concernaient le statut canonique de l’EOU.

Statuts de l’EOU après le Concile

Le Concile de Feofaniya a apporté des changements fondamentaux aux Statuts sur la gouvernance de l’Église orthodoxe ukrainienne. Toutes les clauses qui prévoyaient la dépendance de l’Église orthodoxe ukrainienne à l’égard de l’Église orthodoxe russe ont été supprimées des statuts.

À partir du 27 mai 2022, l’Église orthodoxe ukrainienne pourra élire et introniser son primat sans demander la bénédiction du patriarche de Moscou. L’EOU ne doit plus être guidée dans sa vie par les résolutions des conciles de l’Église orthodoxe russe. Le nom du Patriarche de Moscou n’est plus commémoré dans les églises de l’EOU. Le Primat de l’EOU n’est plus membre du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe. En outre, le Concile de Feofaniya a déclaré la restauration de la tradition de la fabrication du saint chrême à Kiev, et en avril 2023, après plus d’un siècle d’interruption, le saint chrême a de nouveau été fabriquée et consacrée à Kiev.

Le Concile a ainsi déclaré l’indépendance de l’EOU. En même temps, les résolutions du Concile ne mentionnent pas le mot autocéphalie. L’EOU ne s’est pas proclamée Église autocéphale. Cela a soulevé de nombreuses questions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’EOU.

Quel est le statut canonique de l’EOU aujourd’hui ?

Le Concile n’a pas choisi la voie de l’autocéphalie autoproclamée. Une telle démarche n’aurait pas résolu les problèmes de l’EOU, mais n’aurait fait que compliquer sa situation. Il est évident qu’une telle autocéphalie n’aurait été reconnue par aucune des Églises orthodoxes locales. De plus, d’autres Églises locales pourraient même rompre la communion avec l’EOU, ce qui signifierait l’isolement canonique de notre Église.

Par conséquent, nous pouvons dire ceci : L’Église orthodoxe ukrainienne a clairement déclaré son intention d’être autocéphale, mais s’est abstenue de s’autoproclamer autocéphale. Bien sûr, on peut dire que le statut de l’EOU n’est pas entièrement compris et formalisé. Toutefois, dans la situation actuelle, on ne peut guère s’attendre à ce que l’EOU prenne d’autres décisions.

Dans ce contexte, on ne peut s’empêcher de rappeler la fameuse expertise religieuse réalisée par le Service d’État ukrainien pour la politique ethnique et la liberté de conscience (SEPELC). La conclusion des experts, publiée le 31 janvier 2023, affirme que l’Église orthodoxe ukrainienne “continue d’être dans une relation de subordination à l’Église orthodoxe russe”.

Notre Église a déclaré à plusieurs reprises que cette conclusion était erronée, et je ne répéterai donc pas ces arguments. Je veux seulement confirmer que le Concile Feofaniyiv, lorsqu’il a approuvé la nouvelle version des statuts de l’EOU, est parti de l’impossibilité morale de maintenir des relations administratives de subordination à l’Église orthodoxe ukrainienne. Par conséquent, la conclusion du SEPELC est profondément erronée.

L’EOU et l’orthodoxie mondiale

En 2008, Sa Béatitude le métropolite Vladmir, qui a participé à la Synaxe des Primats des Églises orthodoxes locales à Phanar, a appelé toutes les Églises locales à se joindre à la solution de la “question de l’Église ukrainienne”. Il a clairement indiqué que le problème de l’Église d’Ukraine est un problème pour l’ensemble de l’orthodoxie mondiale. Et sans un certain consensus entre toutes les Églises locales, il est tout simplement impossible de résoudre la question ukrainienne.

La situation actuelle n’a fait que confirmer la justesse de notre regretté Primat. Il est évident que la résolution du statut de l’Église orthodoxe d’Ukraine devrait constituer un élément important du règlement de l’après-guerre dans ce pays. Personnellement, je suis convaincu que cela doit se faire par consensus entre toutes les Églises orthodoxes locales, comme je l’ai déjà dit à maintes reprises.

Mais revenons aux décisions du Conseil de Feofaniya.

Nos opposants peuvent poser une question tout à fait logique : comment l’EOU va-t-elle trouver un langage commun avec l’orthodoxie mondiale si la résolution du Conseil du 27 mai 2022 exprime des critiques sévères à l’égard du Patriarcat de Constantinople ?

Permettez-moi de vous rappeler que l’EOU a toujours eu une attitude négative à l’égard du scénario consistant à surmonter les divisions de l’Église en Ukraine et à accorder l’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui a été mis en œuvre par le Patriarcat de Constantinople en 2018-2019. Nous constatons qu’au cours de cette période, l’unité entre les orthodoxes d’Ukraine n’a pas été réalisée. D’importantes questions théologiques et canoniques restent en suspens. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que le Concile de Feofaniya ait ouvertement fait état de ce problème. Il serait irresponsable de prétendre qu’il n’existe pas.

En outre, je voudrais insister sur le fait que l’Église orthodoxe ukrainienne a suspendu sa communion eucharistique avec le Patriarcat de Constantinople non pas parce qu’elle a suivi Moscou dans ce domaine (comme le disent nos opposants), mais parce que c’est une façon de montrer à quel point nous sommes en désaccord avec les actions entreprises par le Patriarche de Constantinople à l’encontre de l’Église orthodoxe ukrainienne. Il est évident que la communion eucharistique implique l’accord en tout et la paix spirituelle. Sans ces conditions, elle ne peut se réaliser pleinement.

Cependant, à la veille du Concile, j’ai publié un texte sur le problème du dialogue. Aujourd’hui, je suis prêt à répéter l’une des thèses clés de cet article : le dialogue est le seul moyen de surmonter les conflits ecclésiastiques.

Nous sommes pleinement conscients que l’orthodoxie mondiale traverse actuellement une crise profonde. Et si la question de l’Église ukrainienne ne peut être résolue qu’au niveau panorthodoxe, alors, bien sûr, nous devons être ouverts à la communication avec toutes les Églises orthodoxes locales, y compris le patriarcat de Constantinople et les autres Églises grecques locales.

J’insiste sur le fait qu’à un certain stade, une telle communication avec certaines des Églises orthodoxes locales ne peut avoir lieu que dans un format diplomatique. Cependant, elle doit avoir lieu afin de trouver une “formule d’accord” qui préservera le système de l’orthodoxie mondiale. En un sens, nous devons “redémarrer” ce système aujourd’hui. Il ne fait aucun doute que nous devons trouver un consensus sur le mécanisme de création de nouvelles Églises autocéphales et autonomes, sur l’accompagnement spirituel de la diaspora orthodoxe, etc.

Relations avec l’Église orthodoxe d’Ukraine (EOd’U)

Bien entendu, le sort de l’orthodoxie en Ukraine dépendra avant tout des croyants orthodoxes d’Ukraine. Aucun dialogue avec d’autres Églises locales n’aboutira si nous n’entreprenons pas nous-mêmes de résoudre nos problèmes internes.

Cependant, un an après le Concile, l’EOU et l’EOd’U ne se sont pas rapprochées d’une compréhension mutuelle. Au contraire, les relations se sont considérablement détériorées.

Le Conseil de Feofaniya a clairement indiqué que pour entamer un dialogue entre l’EOU et ‘EOd’U, il fallait tout d’abord “mettre fin à la saisie forcée d’églises et au transfert forcé de paroisses de l’Église orthodoxe ukrainienne” à l’Église orthodoxe d’Ukraine. Or, non seulement les actes de violence n’ont pas cessé, mais ils se généralisent.

Le monde entier a pu voir ce qui se passait, par exemple, le 28 mars 2023 à Ivano-Frankivsk. Les portes de la cathédrale de l’Église orthodoxe ukrainienne en l’honneur de la Nativité du Christ ont été enfoncées par de prétendus activistes, et les prêtres de l’Église orthodoxe ukrainienne ont été chassés de l’église à l’aide de gaz lacrymogènes. Malgré ces violences flagrantes commises dans le temple de Dieu, les représentants de l’Église orthodoxe d’Ukraine sont entrés joyeusement dans l’église saisie et ont commencé le culte.

Le 2 avril 2023, la cathédrale de l’Intercession à Khmelnytsky est saisie illégalement. Le 6 avril 2023, à Lviv, l’Église orthodoxe d’Ukraine a entrepris la démolition de l’église de l’EOU en l’honneur du saint et égal aux apôtres, le prince Vladimir. Et ce ne sont là que les événements les plus marquants de ces derniers mois.

Nous devons affirmer ce qui suit : l’Église orthodoxe d’Ukraine adopte aujourd’hui une position ouvertement agressive à l’égard de notre Église. Les dirigeants de l’Église orthodoxe d’Ukraine tentent de profiter de la situation pour écraser littéralement l’EOU. Et les instances dirigeantes de l’Église orthodoxe d’Ukraine soutiennent les appels à restreindre législativement les activités de notre Église.

Si nous parlons des expressions non officielles des porte-parole de l’Église orthodoxe d’Ukraine, la rhétorique de l’hostilité envers notre Église est devenue une triste norme. Une question rhétorique : combien de procédures judiciaires ont été ouvertes en vertu de l’article 161 dans ces cas ?

Ainsi, aujourd’hui, il n’existe aucune condition préalable essentielle au dialogue. Et la rhétorique agressive et les actions violentes des partisans de l’Église orthodoxe d’Ukraine à l’encontre de notre Église détruisent toute possibilité de dialogue. Cependant, pour moi personnellement, il était très important de voir que certains membres de l’Église orthodoxe d’Ukraine expriment leur désaccord avec les saisies d’églises de l’EOU par la force (en particulier, plusieurs déclarations de ce type ont été faites après la saisie de la cathédrale d’Ivano-Frankivsk).

On ne peut qu’espérer que les dirigeants de l’Église orthodoxe d’Ukraine prendront enfin conscience du caractère inadmissible de l’agression et de la violence dans les relations entre chrétiens. Sans la prise de conscience de cette vérité apparemment fondamentale, nous ne pouvons guère parler de communication entre nous.

L’Église orthodoxe ukrainienne et l’État

L’un des défis les plus sérieux pour notre Église au cours de l’année qui a suivi le Concile de Feofaniya a été la détérioration significative des relations avec l’État. Les transformations fondamentales des relations ont commencé en octobre-novembre 2022. C’est au cours de cette période que des perquisitions ont commencé dans les administrations diocésaines et les monastères de l’EOU dans différentes régions.

Les médias accusent constamment notre Église de trahison. Certains programmes télévisés contiennent des signes évidents d’incitation à la haine religieuse ou d’insulte aux sentiments religieux.

Je voudrais vous rappeler qu’au début de l’année 2023, un grave conflit s’est déroulé autour de la Laure des Grottes de Kiev. La situation autour de la Laure mérite une étude et une analyse séparées, et je n’aborderai donc pas cette question ici.

La collaboration du clergé de l’EOU avec les autorités d’occupation dans les territoires temporairement occupés est généralement citée pour justifier les mesures sévères prises à l’encontre de l’EOU. Il faut admettre franchement que les faits d’une telle collaboration ont malheureusement eu lieu. Mais il est nécessaire d’en parler honnêtement et d’entreprendre une enquête impartiale sur ces cas. Ce n’est que sur la base d’une telle enquête que l’Église pourra prendre des décisions ecclésiastiques et judiciaires équilibrées.

En même temps, je voudrais souligner qu’après le 24 février 2022, nous n’avons pas assisté à une collaboration massive du clergé de l’EOU avec l’agresseur. Bien que notre Église ait été accusée pendant des années de propager le “monde russe” et même de préparer une invasion russe, la vie a prouvé l’injustice de ces accusations.

La plupart des membres du clergé de l’EOU se sont clairement rangés du côté de l’Ukraine. Des sources ouvertes indiquent que des milliers de cas de haute trahison et de collaboration sont actuellement pendants devant les tribunaux. Dans le même temps, seules quelques dizaines de ces affaires ont été ouvertes contre des prêtres de l’Église catholique unie. Ainsi, bien qu’il y ait eu des cas de collaboration, il ne s’agit pas d’un phénomène répandu parmi les prêtres de l’EOU.

Rappelons que l’un des principes fondamentaux de la démocratie est le principe de la liberté de conscience. Selon la Constitution, l’Ukraine s’est déclarée un État laïque. Nous n’avons pas et ne pouvons pas avoir d’église d’État. Par conséquent, pour l’État, toutes les associations religieuses sont égales devant la loi.

Il n’y a pas eu et il n’y a pas de pratique d’interdiction législative des églises ou des organisations religieuses en Ukraine. Au cours des trente années d’indépendance, diverses personnalités religieuses ont pu être jugées pour leurs crimes et légalement punies. Mais cela n’a jamais signifié une interdiction des organisations religieuses elles-mêmes. L’interdiction des activités de certains groupes religieux est typique des régimes autoritaires et totalitaires. Cette voie est inacceptable pour les sociétés démocratiques.

Et si notre État suit la voie de l’interdiction législative de l’EOU, il portera un coup aux principes démocratiques de notre société. Nous ne devons pas permettre une telle transformation.

Il faut rappeler ici les conclusions de l’expertise religieuse du statut sur la gestion de l’EOU. C’est cette conclusion erronée qui peut maintenant servir de base à une interdiction législative des communautés, des monastères et des centres de direction de notre Église. Il est donc nécessaire de procéder à un nouvel examen impartial des documents statutaires de l’EOU avec la participation d’experts européens indépendants.

Une fois encore, dans nos relations avec l’État, nous devons suivre la voie du dialogue. Malheureusement, aujourd’hui, il n’y a pas de dialogue ouvert entre l’Église et les autorités de l’État. Les deux parties en souffrent.

Le concile de l’Église orthodoxe ukrainienne à Feofaniya a marqué une étape importante dans son histoire. Les participants au Concile ont clairement démontré leur soutien à l’État ukrainien et au peuple ukrainien dans la difficile confrontation armée avec l’agresseur russe, ont déclaré leur désir d’une indépendance totale de l’Église et ont pris des mesures importantes en vue de l’obtention de cette indépendance.

Bien entendu, le Concile n’a pas résolu tous les problèmes auxquels l’EOU est confrontée aujourd’hui. Mais il a indiqué le vecteur de développement que nous devons suivre.

Aujourd’hui, il est évident pour nous tous que l’Église orthodoxe ukrainienne ne sera plus jamais la même qu’avant le 24 février 2022. Nous resterons fidèles à la foi du Christ et aux traditions de l’Église, mais les épreuves actuelles ne peuvent que nous changer tous. »

