Au cours de sa session du 26 décembre 2019, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, a décidé de compléter la composition de la Conférence inter-conciliaire de l’Église orthodoxe russe et d’inclure notamment : 1) le protopresbytre Jean Gueit, vice-président du conseil diocésain de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, dans la commission liturgique et de l’art ecclésial, 2) l’archiprêtre Nicolas Cernokrak, doyen de l’Institut Saint-Serge à Paris, dans la commission de théologie et de l’instruction théologique.