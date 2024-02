Deux nouveaux livres de Mgr Antoine Bloom

La vie dans l’Esprit Un voyage intérieur avec Monseigneur Antoine Bloom

Au cœur de la foi orthodoxe, il y a une quête pour une existence pleinement vécue à travers l’Esprit Saint. Monseigneur Antoine Bloom nous invite à explorer cette vocation chrétienne essentielle dans son ouvrage captivant, « La vie dans l’Esprit ». Plutôt que d’adopter un modèle de vie imposé, Bloom soutient que l’Esprit Saint nous façonne dans notre individualité la plus authentique. Il présente un itinéraire spirituel marqué par un amour sincère et une communion profonde avec le Christ, révélée notamment dans l’Eucharistie. Ce livre est une collection d’enseignements et de dialogues, issus des dernières retraites données par Bloom à l’abbaye de Sainte-Gertrude à Louvain, qui nous guide vers une transformation personne

L’Expérience de la Foi La quête personnelle selon Monseigneur Antoine Bloom

Dans « L’Expérience de la Foi » Monseigneur Antoine Bloom nous emmène au-delà des convictions intellectuelles pour découvrir la foi comme un état d’être, forgé par des rencontres transformantes avec le divin. À travers les récits personnels de Bloom et des figures lumineuses comme la moniale Marie Skobtsov, ce livre dépeint la foi comme un chemin vers une prise de conscience bouleversante qui réoriente notre manière de vivre et d’interagir. Bloom partage des réflexions sur des aspects variés de la foi tels que le pardon, l’obéissance, et la vie de prière, en invitant le lecteur à une exploration personnelle de la vie en Dieu. Ces enseignements sont tirés de la quatrième série de conférences données à l’abbaye de Sainte-Gertrude, capturant l’esprit des retraites données par Bloom.