Durant deux jours, les 8 et 9 novembre 2025, la deuxième conférence de la jeunesse de la métropole de Pisidie s’est tenue à Side (Manavgat) sur le thème « Le Christ comme chemin vers une relation authentique ».

Environ cent participants de l’ensemble de la métropole de Pisidie, de l’archidiocèse de Constantinople, ainsi que de la métropole de Kalamaria et Nea Krini, et trois séminaristes de l’école d’apprentissage pour candidats au clergé de l’école ecclésiastique Rizareios ont participé le samedi 8 novembre au matin à la divine liturgie célébrée dans l’église du saint apôtre Paul, avec explications, puis au petit-déjeuner ils ont assisté à la préparation des prosphores par le père Ivan Nichiporuk, sous la présidence du métropolite Job de Pisidie, qui avait invité comme conférencier principal de l’après-midi le hiéromoine Nikolaï Sakharov du saint monastère patriarcal et stavropégiaque de Saint-Jean-Baptiste à Essex, en Angleterre, qui a analysé le thème de la conférence.

Au début, il a développé le sujet puis s’est concentré sur l’importance du sacrement du mariage comme restauration de l’image de Dieu dans l’être humain, qui fut créé homme et femme. Ensuite les participants ont discuté du thème en petits groupes puis en plénière. La première journée s’est achevée avec les vêpres et matines dominicales puis avec un dîner festif.

Le lendemain, la divine liturgie dominicale a été présidée par l’archipasteur local en concélébration avec le clergé local d’Antalya, Alanya et Side ainsi qu’avec le hiéromoine Nikolaï Sakharov et le père Nikodimos Saydam de la paroisse de la Sainte-Trinité de Constantinople. Le même jour a eu lieu l’ordination d’Ilias Kryazh comme lecteur. S’en est suivi le petit-déjeuner avec une prestation musicale des enfants de la paroisse de Side et une leçon d’iconographie présentée par l’étudiant de l’école des beaux-arts d’Athènes, Ioakeim Koumousis.

La conférence de la jeunesse s’est ouverte avec le message patriarcal aux jeunes participants et s’est achevée avec la visite du site archéologique de Side, où le christianisme s’est répandu grâce à la prédication du saint apôtre Paul. La conférence s’y est terminée dans une atmosphère agréable. Les jeunes participants ont exprimé le souhait que la sainte métropole organise d’autres conférences semblables à l’avenir.