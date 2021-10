Divine liturgie pour le 30e anniversaire de l’élection du patriarche œcuménique Bartholomée

Trente ans se sont écoulés depuis l’élévation du patriarche œcuménique Bartholomée au trône apostolique et œcuménique de Constantinople. C’est le 22 octobre 1991 que le métropolite majeur de Chalcédoine Bartholomée (Arkhontónis) alors âgé de 51 ans, a été élu à l’unanimité par le Saint-Synode en tant que 270e archevêque de Constantinople – la Nouvelle Rome – et patriarche œcuménique. À l’occasion de cette journée, la Divine Liturgie patriarcale a été célébrée en l’église patriarcale Saint-Georges au Phanar.

Immédiatement après, des discours de voeux au patriarche œcuménique ont été prononcés par Mgr Emmanuel, métropolite majeur de Chalcédoine, Mgr Georges, métropolite de Guinée en tant que représentant du Patriarcat d’Alexandrie, Mgr Niphon, métropolite de Târgovişte, représentant du patriarche de Roumanie, Mgr Chrysostome, représentant de Sa Béatitude l’archevêque de l’Église de Chypre, et Mgr Nestor, représentant de l’Église autocéphale d’Ukraine.

Sa Toute-Sainteté a reçu hier à la Maison Patriarcale les vœux des hiérarques de Turquie, tandis que, dans son discours aux membres de la Cour patriarcale, il a mentionné qu’au cours de ces années il avait montré un intérêt particulier pour l’intégration au service de la Grande Église de jeunes gens prometteurs. « En vous, enfants bien-aimés, nous voyons l’avenir de l’Église », a-t-il souligné.

Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée a présidé hier, jeudi 21 octobre, dans l’après-midi, en l’église patriarcale, l’office des vêpres, à l’occasion du 30e anniversaire de son accession au trône œcuménique apostolique et patriarcal. Étaient présents le Métropolite Niphon de Târgovişte, représentant du Patriarcat de Roumanie, Mgr Nestor, archevêque de Ternopil et Kremenetsk, représentant de l’Église orthodoxe d’Ukraine, les hiérarques du trône, des membres du clergé, des moines, des moniales, ainsi que des fidèles de la ville de Constantinople et de l’étranger.

Sa Sainteté a ensuite reçu à la Maison Patriarcale les vœux et félicitations des hiérarques de Turquie, suivie par ceux des membres de la Cour Patriarcale, sous la direction du grand chancelier Mg Théodore, qui dans son discours a déclaré : « Votre cour patriarcale, qui a reçu de Dieu la grâce de servir sous vos ordres en ces jours historiques et sans précédents, au cours desquels trente ans se sont écoulés depuis l’élection à l’unanimité, par la grâce de Dieu, de Votre Éminente Personne au Patriarcat, qui est le vénérable œil de oïkoumène, se tient devant vous avec crainte et dans la gloire du Seigneur. Le Phanar, vêtu d’une robe splendide et illustre, glorifie le Seigneur de toutes choses visibles et invisibles, pour Vous, qui êtes ce Patriarche qui dirigez le vaisseau spirituel de l’Église du XXème au XXIème siècle. Le Phanar s’enorgueillit pour le Patriarche de la Nation, Bartholomée le renommé, le Père affectueux, le prévôt infatigable, le défenseur irréductible des responsabilités très sacrées du Trône œcuménique, Très Saint, Apostolique et Patriarcal. Bartholomée, le Phanar, la Ville impériale, forment le triptyque de la fierté, mais aussi de la lourde responsabilité spirituelle de tous ceux qui Vous servent, vos enfants dans le Seigneur, car ce triptyque constitue le souci, le but, l’intérêt et la destination d’un amour désintéressé et d’une dévotion sans faille à Votre Toute Sainte Personne, mais aussi aux choses saintes et sacrées de notre pieuse Nation ».

Dans son discours aux membres de la cour patriarcale, Sa Toute-Sainteté a souligné, entre autres, qu’au cours des années de son patriarcat, il a manifesté un intérêt particulier pour l’intégration au service de la Grande Église de jeunes gens pieux, à l’esprit ecclésiastique, instruits et ouverts, pieux et intelligents, ayant la crainte de Dieu et l’amour de l’homme, « qui, étant donné qu’ils servent dans notre Saint Centre, seront appelés à poursuivre le travail liturgique, sanctificateur, pastoral et administratif de l’Église, à participer aux dialogues avec le reste du monde chrétien et les autres religions, à s’efforcer de protéger les droits du Trône œcuménique, à poursuivre sa tradition et ses traditions, son ouverture et son bon témoignage dans le monde. »

Et Sa Toute-Sainteté a ajouté : « En vous, enfants bien-aimés, nous voyons l’avenir de l’Église. Nous confessons qu’en ce moment nous regardons dans vos personnes et dans les jeunes du monde entier, qui savent qu’ils assumeront la responsabilité pour le cheminement de l’humanité, de la politique, de la culture, de la société et de l’économie, de l’éducation du bien, de la protection de la liberté et des droits de l’homme, de la paix et de la solidarité. Et nous les voyons s’efforcer et lutter pour acquérir les compétences, les connaissances et les capacités nécessaires pour construire l’avenir. »

