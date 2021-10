Il est possible de regarder en ligne le documentaire sur la vie de Joseph de Vatopedi (1921-2009) sous-titré en anglais, en roumain, en russe et en grec.

L’ancien Joseph de Vatopedi, l’une des plus grandes figures du monachisme athonite, est décédé le 1er juillet 209. L’ancien Joseph de Vatopedi, né le 1er juillet 1921, est l’un des disciples de l’ancien Joseph l’Hésychaste du Mont Athos qui ont, après sa mort, répandu, par leur activité et leur rayonnement, son enseignement et sa pratique au Mont-Athos, puis dans toute la Grèce, à Chypre et jusqu’en Amérique du Nord. Il est l’auteur de nombreux livres, dont une présentation de la vie et de l’enseignement de son père spirituel, l’Ancien Joseph qui a été traduite et publiée en français. Le premier groupe de quatre disciples du futur l’ancien Joseph de Vatopedi, s’est créé à Paphos à Chypre. Parmi eux figuraient le père Éphrem, l’actuel higoumène du Vatopedi, et le père Athanase, l’actuel métropolite de Limassol.

A côté de cette petite fraternité, se formera également une communauté de moniales, ce qui provoquera un conflit avec l’évêque local. En 1980, l’ancien Joseph avec ses disciples s’installeront au Mont-Athos, d’abord à Néa-Skiti, ensuite dans le monastère de Koutloumousiou où ils resteront pendant 3 ans. En 1989, le patriarche de Constantinople autorisera le père Joseph à s’installer avec sa fraternité dans le monastère de Vatopedi, laissé pratiquement à l’abandon, qui deviendra l’un des monastères les plus importants du Mont-Athos. Il y nommera comme higoumène son disciple le père Ephrem et y restera jusqu’à la fin de sa vie le confesseur et l’instructeur des moines.