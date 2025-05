Douzième séance de la formation « Orthodoxie et médias », mardi 27 mai : « Podcasting et diffusion audio »

La douzième séance de la formation « Orthodoxie et médias » de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge » aura lieu en ligne mardi 27 mai à partir de 19h30. Elle aura pour thème « Podcasting et diffusion audio ». Elle répondra à la question : comment produire des podcasts de qualité pour partager les enseignements et la spiritualité chrétienne avec un public diversifié ? Intervenante : Isabelle de la Garenderie. Modération : Julija Naett Vidovic. Il est possible de s’inscrire à cette seule séance sur cette page. Pour la totalité des séances, voir ici.