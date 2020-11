Églises confinées

Le Conseil d’État saisi en urgence jeudi dernier suite aux recours de plusieurs associations catholiques et par six évêques catholiques mécontents de l’interdiction de célébrer des messes publiques dans le cadre du nouveau confinement n’a toujours pas communiqué sa décision.

En attendant de voir quelle sera la position du Conseil d’État, nous avons recoupé les dispositions en vigueur suite à la publication du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

1. Les églises sont autorisées à rester ouvertes.

2. Les cérémonies publiques y sont interdites à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes qui de leur côté doivent porter un masque de protection qu’ils pourraient momentanément retirer pour accomplir les rites. Les enfants de plus de onze ans qui assisteraient aux cérémonies funéraires doivent aussi porter un masque de protection.

3. Toutefois, les fidèles qui habitent dans un rayon d’un kilomètre de l’église, peuvent s’y rendre pour prier dans la limite d’une heure avec une attestation de déplacement dérogatoire en cochant le motif : « Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile… ».

3. La célébration de la divine liturgie est possible à portes fermées afin de permettre aussi son enregistrement et sa diffusion sur Internet. Le nombre de personnes nécessaires à l’enregistrement et à la diffusion de l’office doit être réduit au strict minimum, dans le respect des mesures énoncées dans le décret dans son article 1.

4. Les célébrants non-salariés (clergé, choristes et le personnel assurant l’enregistrement et la diffusion de l’office) doivent se munir outre du justificatif de déplacement professionnel aussi de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le premier motif de l’attestation de déplacement dérogatoire (Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation…).

5. Les célébrants salariés (le clergé, les choristes et les personnes assurant l’enregistrement et la diffusion de l’office) doivent se munir seulement du justificatif de déplacement professionnel.