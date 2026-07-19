Entretien avec Irène Rovere-Sova sur sa correspondance avec le P. Alexandre Schmemann

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Entretien avec Irène Rovere-Sova sur sa correspondance avec le P. Alexandre Schmemann

 » À l’occasion de la clôture de l’année académique 2025-2026 de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Irène Rovere-Sova revient sur son amitié avec le père Alexandre Schmemann et sur la publication de l’ouvrage Une lumière sur ma route. Lettres à une jeune femme en quête spirituelle (YMCA Press, 2026). Au cours de cet entretien, elle évoque les circonstances de leur rencontre, la naissance de leur correspondance, l’impact que ces lettres ont eu sur son parcours personnel et spirituel, ainsi que le travail éditorial qui a permis leur publication. Cet échange offre un éclairage précieux sur la personnalité, la pensée et l’héritage spirituel du père Alexandre Schmemann, l’une des figures majeures de la théologie orthodoxe contemporaine. » Une réalisation de Pierre Rovere.

D’autre part, l’Institut Saint-Serge propose aussi la présentation de cet ouvrage faite lors de cette même journée. Intervenants : Michel Stavrou, Daniel Struve, Christophe Levalois, Cyrille Sollogoub. Avec des extraits de l’ouvrage lus par Irena Milutinović et Bogdan Obradović.

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