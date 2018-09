Environ 1 milliard de roubles (13 millions d'euros) ont été envoyés à la fondation "Restriction", qui collecte les moyens de construire l’église principale des forces militaires russes, selon les rapports du service de presse de la fondation. La collecte de fonds a été annoncée le 4 septembre lors d'une conférence téléphonique du ministère russe de la Défense. Le premier à faire un don était le michman de la Flotte du nord, le second était le ministre russe de la Défense, Sergeï Choïgou L'église deviendra un centre spirituel et éducatif pour les militaires, les prêtres orthodoxes et les citoyens de la Russie. Il abritera une exposition consacrée à l'histoire de la mise en place de l’État russe et des forces militaires. Le bâtiment devrait être le troisième plus grand parmi les églises orthodoxes du monde. La hauteur du bâtiment devrait être de 95 mètres avec la croix. La superficie totale du complexe du temple sera de 11 000 mètres carrés et le temple lui-même pourra accueillir 6 000 paroissiens. La construction devrait être achevée en 2020.

