“Être chrétienne dans l’enfer de Ravensbrück”

Sur YouTube et ci-dessous : l’entretien avec Jacqueline Péry d’Alincourt (1919-2009) sur Mère Marie Skobtsov donné à Christophe Levalois et au père Jivko Panev. Jacqueline Péry d’Alincourt, déportée au camp de concentration de Ravensbrück pour son engagement dans la Résistance, fut une compagne de captivité de Mère Marie Skobtsov et de Geneviève de Gaulle-Anthonioz. L’entretien s’est déroulé en décembre 2008. Jacqueline Péry d’Alincourt était alors très malade et avait en raison de cela de grandes difficultés d’élocution. Elle est décédée le 21 avril 2009.