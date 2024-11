Fête de la cathédrale « Saints-Archanges-Michel,-Gabriel-et-Raphaël » de Paris

Du 7 au 10 novembre 2024

La Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale organise la fête de la cathédrale dédiée aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, située au 9 bis rue Jean de Beauvais, 75005 Paris. Ce programme propose une série d’événements liturgiques et culturels pour marquer cette célébration spéciale.

Jeudi 7 novembre 2024

18h00 : Réception des reliques de la main droite de saint Nicolas (conservée depuis 400 ans dans l’église Saint-Georges-le-Nouveau de Bucarest).

Vendredi 8 novembre 2024

08h30 – 12h30 : Matines et Divine Liturgie pour la Fête des Saints-Archanges.

Samedi 9 novembre 2024

08h30 – 12h30 : Matines et Divine Liturgie pour la Fête de saint-Nectaire.

: Matines et Divine Liturgie pour la Fête de saint-Nectaire. 15h00 – 17h30 : Conférences en l’honneur du 75ème anniversaire de la création de l’Éparchie orthodoxe roumaine en Europe occidentale à Paris. Intervention d’ Adrian Nicolae Petcu , chercheur, sur le thème : « L’Éparchie des Roumains d’Europe occidentale sous la direction du métropolite Visarion Puiu » (accompagné d’une exposition de documents et d’images). Présentation du livre du Pr. Dr. Florin Tuscanu : « La dernière année de la vie du métropolite Visarion Puiu. 60 ans depuis sa mort et de ses funérailles » et Correspondance du métropolite Visarion Puiu avec Don Giovanni Calabria (Édition Lexon Prim, Chisinau, 2020).

Dimanche 10 novembre 2024