Saviez-vous que l’émission « Orthodoxie » existe depuis 1964 ? Durant ces 55 années, elle a présenté, une fois par mois, la vie, les évènements et les figures importantes de la communauté orthodoxe en France, mais aussi d’autres pays ! Pendant une heure, vous êtes inviter à visionner des extraits de ces plus de 500 émissions retrouvées. Vous pourrez regarder l’émission, produite par le père Jivko Panev et réalisée par Tania Rakhmanova, le vendredi 1er novembre de 10h à 11h. 0, et en replay pendant un mois.