France 2 – matinée interreligieuse : « Le patrimoine religieux : un bien de partage » dimanche 24 novembre de 8h30 à 11h

Le dimanche 24 novembre de 8h30 à 11h, France 2 propose une matinée exceptionnelle consacrée au patrimoine religieux dans le cadre de l’émission Les Chemins de la foi.

Cette émission mettra en lumière la place du patrimoine religieux, matériel et immatériel, dans une France laïque de tradition chrétienne. Elle soulignera son rôle fédérateur, au-delà des frontières confessionnelles, comme l’a démontré l’émotion suscitée par l’incendie de Notre-Dame de Paris.

Des personnalités issues des milieux religieux, culturels et politiques se retrouveront pour une discussion approfondie sur les trésors spirituels qui façonnent notre société. Cette rencontre permettra d’éclairer le rôle fédérateur des patrimoines religieux et l’urgence de préserver ces héritages qui tissent des liens précieux entre les différentes communautés.

De nombreux sujets seront abordés dans l’émission dont deux reportages sur le patrimoine orthodoxe en France : un pour découvrir l’église de la Dormition de la Mère de Dieu à Marseille, est la plus ancienne église orthodoxe de France, inaugurée en 1845 et un autre avec Emilie Van Taack, iconographe et restauratrice d’icônes, parlera de son travail d’artiste dédié à l’art sacré orthodoxe. À travers son témoignage, elle évoquera sa foi, sa quête intérieure et sa volonté de transmettre un savoir-faire ancestral.

Pour consulter le dossier de presse, cliquez ICI !