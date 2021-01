France 2 Orthodoxie : « La foi à l’éprouve de la pandémie » – dimanche 31 janvier à 9h30

Il y un an jour pour jour, le patient zéro européen diagnostiqué de Covid-19 a été hospitalisé à l’hôpital Pellegrin à Bordeaux. Depuis, la pandémie, qui s’est abattue sur la planète entière, a provoqué de changements dans toutes les sphères de la vie humaine, sans épargner l’Église, qui s’est trouvée obligée, non seulement de donner une réponse à ce bouleversement mais aussi de repenser certaines pratiques traditionnelles plus que millénaires.

Certes, l’Église a déjà été confronté dans le passé aux épidémies. C’est pour cette raison, l’émission Orthodoxie de France 2 « La foi à l’éprouve de la pandémie » diffusée le dimanche 31 janvier vous invite à découvrir comment l’Église a vécu, a confronté et a pensé les différentes épidémies. Marie-Hélène Congourdeau, historienne de Byzance est notre guide pour ce survol historique. Nous vous proposons de regarder la bande-annonce de cette émission, produite par le père Jivko Panev et réalisée par Alexey Vozniuk.

L’émission « La foi à l’éprouve de la pandémie » est visible dans le monde entier sur France 2 : la première diffusion le dimanche 31 janvier à partir de 9h30 et ensuite sur France 2 replay pendant un mois.