« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Père Lev Gillet »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en France au XXe siècle », le père Jean-Claude Gurnade évoque le père Lev Gillet ou « Moine de l’Église d’Orient ». Il a parcouru l’ensemble du XXe siècle et de ce fait, il a été un acteur majeur de l’orthodoxie en Europe occidentale. Nombreux sont ceux qui peuvent encore témoigner de son charisme

remarquable d’orateur et de père spirituel.