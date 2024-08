Hommage en l’honneur de Christos Yannaras : « Église et religion : deux réalités opposées »

Christos Yannaras, l’un des théologiens orthodoxes les plus influents, décédé le 24 août dernier, explore dans ses oeuvres la liberté humaine véritable à travers la redécouverte de l’appartenance à la communauté ecclésiale, en rejetant l’individualisme et le piétisme qui ont déformé le christianisme moderne. Dans sa conférence “Église et religion, deux réalités opposées”, il aborde la pertinence continue de l’Église, ancrée dans l’Eucharistie, et son lien avec la vie quotidienne, tout en tenant compte de notre histoire culturelle occidentale.

Nous vous invitons à regarder la conférence « Église et religion : deux réalités opposées », donnée par Christos Yannaras au mois de mars 2011 à l’église orthodoxe roumaine des Saints-Archanges à Paris.