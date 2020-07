Hürriyet : « Que deviendront les fresques de Sainte-Sophie ? »

Des fresques et des mosaïques qui se trouvent dans les murs et les dômes de Sainte-Sophie ont été couvertes de plâtres lors de la conquête d’Istanbul en 1453. En 1931, le président Kemal Ataturk a permis à l’American Byzantine Institute de nettoyer le plâtre et de révéler les mosaïques, pour ensuite en 1934 de décider […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter