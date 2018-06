La Journée internationale de la protection des enfants est célébrée annuellement dans le monde le 1er juin. Cette fête a été établie par décision de la Fédération démocratique internationale des femmes (FDIF) en novembre 1949 et a été célébrée pour la première fois en 1950. Dans plusieurs pays du monde, différents événements ont lieu ce jour, lesquels sont dédiés à la protection des enfants, dont des actions anti-avortement. Des œuvres de charité ont également lieu à cette occasion, afin de collecter des fonds destinés aux enfants atteints par une grave maladie. Cette journée de la protection des enfants a été bien reçue par les Églises orthodoxes locales. Depuis 2016, l’Église orthodoxe russe célèbre ce même jour la mémoire commune de deux saints époux, le grand-prince Dimitri Donskoï et la grande-duchesse Eudoxie (Euphrosyne dans le monachisme). La date n’est pas une coïncidence, du fait que les saints étaient parents de douze enfants, et leur vie, selon les chroniques, était un exemple de fidélité conjugale et d’harmonie. Dans son message à cette occasion, le patriarche de Moscou Cyrille a déclaré : « Notre devoir est de prendre soin des enfants et de les protéger, car le Sauveur Lui-même dit que quiconque reçoit un petit enfant en Son Nom, Le reçoit Lui-même » (Matth. XVIII, 5). Malheureusement, aujourd’hui, on ne permet pas à une quantité énorme d’enfants de naître dans le monde de Dieu, et cela se produit en raison de la volonté humaine mauvaise. Tout se passe comme si l’avertissement terrible contenu dans les paroles du Christ selon lesquelles si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer (Matth. XVIII, 5) ne nous étaient pas destinées. Chaque année, dans notre pays, des centaines de milliers d’enfants sont tués dans le sein de leur mère, ce qui est comparable à la population de plusieurs villes d’importance régionale. C’est réellement une catastrophe d’envergure nationale, tant morale que démographique. Nous devons accomplir tout ce qui est possible afin que la future mère se trouvant devant le choix de poursuivre ou non la grossesse, ne procède pas à l’avortement, et pour cela il est nécessaire d’accorder une aide psychologique et matérielle aux femmes qui se trouvent dans une situation difficile. La vie d’un être peut dépendre de notre accomplissement du commandement divin de l’amour, de notre façon de répondre à la détresse d’autrui, de notre empressement à suivre les prescriptions et l’exemple du Christ. Maintenant, j’appelle chacun à apporter sa contribution selon ses moyens à l’œuvre de l’aide de l’Église aux femmes enceintes se trouvant dans des circonstances difficiles. Les futures mères doivent ressentir qu’elles ne sont pas seules, que l’on s’occupe d’elles, que l’on est prêt à leur fournir un refuge, à leur accorder un soutien social et psychologique. » De son côté, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a fixé le dimanche suivant la Journée de protection des enfants comme étant celui des parents et enfants. Dans son message, le patriarche Daniel a mentionné que la situation de la famille chrétienne de nos jours et la compréhension profonde de la vocation spirituelle de celle-ci étaient des priorités pour le travail missionnaire de l’Église roumaine dans la société actuelle. « La famille est la couronne de la création et le lieu ou l’environnement dans lequel l’enfant commence à comprendre le mystère de l’amour parental de Dieu pour tous les hommes », a déclaré le patriarche. Or, la famille se trouve dans « une crise spirituelle profonde » en raison de l’actuelle sécularisation. Aussi, il y a un besoin toujours croissant d’éducation chrétienne. « Les enfants nés dans la famille, baptisés dans l’Église au nom de la très sainte Trinité, peuvent devenir citoyens du royaume céleste éternel si, dans leur vie terrestre, ils ont cultivé les dons spirituels reçus au saint baptême », continue le primat de l’Église orthodoxe roumaine. « Pour contribuer encore à la croissance spirituelle de la famille chrétienne, le Patriarcat de Roumanie prête particulièrement attention à l’éducation religieuse des enfants et des jeunes gens, leur offrant l’occasion de développer leur aptitude à la participation dynamique à la vie et l’activité des communautés paroissiales ». Le patriarche Daniel exhorte ensuite les parents à passer plus de temps avec leurs enfants afin de les aider à cultiver leurs dons naturels et le désir de faire le bien. De même, il exhorte les enfants à aimer leurs parents et prier pour eux. « En ce jour particulier, nous prions Dieu, le Père des lumières, Duquel vient toute grâce excellente et tout don parfait (Jacques 1,17), à donner aux parents et aux enfants roumains, tant dans le pays qu’à l’étranger, la paix, la santé, et beaucoup d’aide dans la vie, pour la joie de la famille, de l’Église et du peuple roumain » a-t-il conclu.

