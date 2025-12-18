À propos de l'auteur

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

La chaîne YouTube de Bertrand Vergely – Noël

Bertrand Vergely a lancé récemment sa propre chaîne YouTube. On peut trouver les vidéos disponibles ici. Ci-dessous : sa vidéo ...

La Cour suprême d’Ukraine refuse de saisir les comptes et les biens de l’Église orthodoxe ukrainienne

La Cour suprême d’Ukraine a rejeté le recours en appel du Service d’État pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience ...

18 décembre

Carême de la Nativité Saint Sébastien et ses compagnons de martyre à Rome : saint Nicostrate et son épouse sainte ...

5 décembre (ancien calendrier)/18 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Saint Sabas le Sanctifié, abbé en Palestine (532) ; saint Anastase, martyr ; saint Diogène, martyr ...

L’ordination épiscopale de Mgr Augustin de Taldom

Au cours de la divine liturgie célébrée le 14 décembre dernier dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Paris, l’archimandrite Augustin (McBeth) ...

Rapport du patriarche Cyrille à l’Assemblée diocésaine de Moscou

Le 16 décembre 2025, le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a présidé l’assemblée annuelle du clergé ...

« Génération orthodoxe » (RCF Bordeaux) : « Vladimir Lossky »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des « Grands témoins de l’orthodoxie en ...

Père François Esperet : « L’épreuve de l’exil et la fécondité théologique »

Le mardi 16 décembre 2025, dans le cadre des Rencontres de Saint-Stéphane, le père François Esperet, prêtre au séminaire orthodoxe russe ...

De YouTube à la liturgie : l’orthodoxie américaine face à l’afflux de convertis

Nous vous invitons à lire un article d’Associated Press qui examine le phénomène croissant des conversions à l’orthodoxie orientale aux ...

Un colloque pour célébrer 120 années de laïcité

Le 9 décembre 2025, le ministère de l’Intérieur organisait un colloque à l’hôtel de Beauvau pour célébrer le 120e anniversaire ...

Manuel de prières orthodoxes – édition bilingue français-slavon

Ce nouveau manuel de prières contient les prières les plus utilisées à l’usage privé. Il s’agit des prières du matin ...

4 décembre (ancien calendrier) / 17 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Sainte Barbara (ou Barbe), mégalomartyre à Nicomédie, et sa compagne, sainte Julienne, martyre (vers 305) ; ...

17 décembre

Carême de la Nativité Saint Daniel, prophète, et les trois adolescents : saints Ananias, Azarias et Misaël, captifs à Babylone ...

La profession de foi épiscopale de Mgr Augustin (McBeth)

Le dimanche 14 décembre 2025, avant la célébration de la divine liturgie, s’est déroulé dans la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski à Paris ...

L’orthodoxie renaît au Soudan du Sud

Le Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde – ayant déclaré son indépendance seulement en 2011 – a ...

Les écoles théologiques de Kiev célèbrent pour la première fois la deuxième fête de saint Pierre (Mogila)

Le 15 décembre, l’Académie et le Séminaire théologiques de Kiev ont célébré pour la première fois la deuxième fête liturgique ...
