Avec la bénédiction du métropolite Antoine de Chersonèse et d’Europe occidentale, exarque patriarcal d’Europe occidentale (Patriarcat de Moscou) au printemps 2021, le chœur de la cathédrale de la Sainte Trinité a participé à plusieurs concours et festivals internationaux.

La chorale de l’Archevêché de Chersonèse a remporte plusieurs concours internationaux

La chorale a remporté le Grand Prix du concours « Racconto di Primavera 2021 » (Ravenne, Italie) et a reçu un diplôme pour sa participation au festival international « Spring Symphony 2021 » (Prague, République Tchèque).

Plus d’un millier et demi de musiciens de 26 pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie centrale ont concouru en ligne.

Les candidats ont été évaluées par un jury professionnel, qui avait une tâche difficile – désigner le meilleur parmi les équipes en un mois seulement. Une commission spéciale d’experts a certifié l’absence de plagiats.