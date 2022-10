La Métropole de Chișinău exprime ses regrets pour la cessation de la retransmission de ses offices à la télévision moldave

Le patriarche œcuménique Bartholomée est arrivé jeudi 20 octobre à l’aéroport international de Londres Heathrow, accompagné d’une délégation de hiérarques, de membres du clergé et de membres du personnel du Patriarcat œcuménique. Il a été reçu et accueilli au Royaume-Uni au nom de tous les fidèles de l’Archidiocèse par Son Éminence l’archevêque Nicétas de Thyateira et de Grande-Bretagne, l’archimandrite Niphon Tsimalis, directeur du bureau de l’archevêque, et l’archidiacre George Tsourous.

