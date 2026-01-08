La Métropole de Thessalonique félicite l’archimandrite Ambroise Stampliakas pour sa nomination comme évêque vicaire de la Métropole de France du Patriarcat œcuménique

La Métropole de Thessalonique – avec une grande joie – annonce qu’aujourd’hui, jeudi 8 janvier 2026, que le Saint-Synode du Patriarcat œcuménique s’est réuni, sur proposition de Sa Toute-Sainteté, le Patriarche œcuménique Bartholomée, et à la demande de Son Éminence le métropolite Dimitrios de France, le chancelier de la Métropole de France, le Révérendissime archimandrite Ambroise Stampliakas, a été élu à l’unanimité évêque vicaire de France, par les suffrages canoniques du Saint-Synode en l’Église Patriarcale, sous le titre du diocèse naguère florissant de Sinope.

L’évêque élu de Sinope, l’archimandrite Ambroise, est né en 1978 à Kozani. Il est diplômé de l’École ecclésiastique supérieure de Thessalonique et du département de théologie pastorale et sociale de la Faculté de théologie de l’Université Aristote de Thessalonique. En 2002, il a été ordonné diacre par feu le métropolite Ambroise de Servia et Kozani, puis en 2007 prêtre par Son Éminence le métropolite Paul de Servia et Kozani, recevant la fonction d’archimandrite.

Dans la Métropole de Servia et Kozani, il a servi comme prêtre de l’église de la Mère de Dieu« Faneromeni » à Kozani, tout en occupant également des postes administratifs responsables, comme chef de la Maison de retraite ecclésiastique « Saint-Pantéléimon », en tant que cadre du Bureau de la jeunesse, mais aussi en tant que vicaire épiscopal.

En 2015, il a été transféré à la Métropole de Thessalonique, où il a été président du Comité administratif de l’église Saints-Cyrille-et-Méthode, tandis qu’à partir de 2021, il a été détaché à la Sainte Métropole de France en tant que chancelier.

À l’annonce de l’élection, Sa Toute-Sainteté le Métropolite Philothée de Thessalonique a contacté par téléphone Son Éminence le Métropolite Dimitrios de France, ainsi que Son Excellence l’évêque élu Ambroise de Sinope, les félicitant tous deux pour ce développement heureux et leur adressant leurs vœux en conséquence.

