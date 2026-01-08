Élection de deux nouveaux évêques au Patriarcat œcuménique

L’encadrement des saintes métropoles d’Europe se renforce avec la désignation de deux nouveaux évêques, suite à la décision du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique qui s’est réuni aujourd’hui sous la présidence du patriarche œcuménique Bartholomée.Selon les informations de Romfea.gr, les deux nouveaux évêques élus sont issus des rangs des protosyncelles, reconnaissant ainsi l’œuvre multiforme qu’ils accomplissent dans les métropoles du Patriarcat œcuménique de Suède et de France.Le premier élu est l’archimandrite

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.