110 ans se sont écoulés depuis le 22 mars 1908, lorsque le prêtre Théophane (Fan) Noli a célébré, à Boston, aux USA, la première sainte liturgie orthodoxe en langue albanaise. Théophane (Fan) Noli est né le 6 janvier 1882 dans une famille orthodoxe à Ibrik Tepe, un village des environs d’Edirne (Andrinople), en Turquie. En 1906, Fan a émigré aux États-Unis, se rapprochant de la communauté albanaise à Boston. En 1907, Fan Noli a été le premier clerc élu de la communauté orthodoxe albanaise d’Amérique. Son ordination diaconale, puis presbytérale, a été célébrée par l’archevêque russe Platon de New York au début de l’année 1908. Le 22 mars 1908, le jeune père Noli a célébré la première sainte Liturgie en langue albanaise dans la salle « Knigths of Honor » de Boston, utilisant une traduction personnelle des textes liturgiques. Les années suivantes, il a consolidé la communauté orthodoxe albanaise de Boston. À partir du mois d’août, jusqu’à la fin de l’année 1911, le père Fan a visité différentes communautés albanaises d’Europe, célébrant la sainte Liturgie en langue albanaise à Chișinău, Odessa, Bucarest et Sofia. Le 24 mars 1918, le père Noli a été désigné administrateur des communautés orthodoxes albanaises des États-Unis par l’èvêque Alexandre Nemolovsky. Le 17 novembre 1918, il a prononcé ses vœux monastiques et a été élevé au rang d’archimandrite. En 1919, il a été élu évêque de l’Église orthodoxe albanaise d’Amérique, mais son sacre épiscopal n’a eu lieu qu’en novembre 1923. De retour en Albanie, l’archimandrite Noli a été sacré évêque de Korçë et métropolite de Durrës, et a été nommé chef de l’Église orthodoxe d’Albanie.

