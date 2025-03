Le texte qui suit est un extrait traduit de l’ouvrage « The Resurrection of the Church in Albania » (La Résurrection de l’Église en Albanie) écrit par Jim Forest et publié en 2002 par le Conseil œcuménique des Églises. L’auteur y relate sa rencontre avec le métropolite Jean Pelushi, qui vient d’être élu primat de l’Église orthodoxe d’Albanie le 16 mars 2025.« Ma première rencontre avec le métropolite Jean a eu lieu au

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.