Le Canon de supplication à l’ancien Éphrem d’Arizona maintenant disponible en anglais

Une nouvelle publication des Éditions Uncut Mountain présente à la fois le texte grec original et la traduction anglaise du Canon de supplication (Moleben) à notre vénérable père Éphrem de Philothéou et d’Arizona.

La maison d’édition décrit l’importance de l’ancien Éphrem :

L’ancien Éphrem (1928-2019), ascète athonite depuis 1948 et disciple de saint Joseph l’Hésychaste, est devenu higoumène du monastère de Philothéou au Mont Athos en 1973 et a ensuite repeuplé trois autres monastères athonites ainsi que cinq monastères féminins en Grèce, étant reconnu comme un homme saint et un père spirituel doué de discernement. L’ancien Éphrem est venu pour la première fois au Canada en 1979 pour des raisons de santé, mais répondant aux besoins spirituels des orthodoxes en Amérique, il venait chaque année pour confesser et guider les âmes, fondant finalement dix-sept monastères, dont le monastère Saint-Antoine à Florence, Arizona, où il s’est installé définitivement. L’ancien Éphrem s’est endormi dans le Seigneur le 7 décembre 2019.

Le canon a été écrit par le docteur Haralambos Bousias, qui a composé de nombreux services divins, canons de supplication et autres hymnes en l’honneur des saints de notre époque, et porte le titre de « Grand Hymnographe de l’Église des Alexandrins ».

