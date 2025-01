Le dernier adieu à l’archevêque Anastase d’Albanie

Le service funèbre du bienheureux Archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, Monseigneur Anastase, s’est déroulé à Tirana sous la présidence de Sa Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée. Ont concélébré le Locum tenens du Trône, le Métropolite de Korçë, Monseigneur Jean, et les Métropolites d’Argyrokastro, Monseigneur Dimitri, d’Apollonia et Fier, Monseigneur Nicolas, d’Elbasan, Monseigneur Antoine, de Berat, Monseigneur Astios, d’Amantia, Monseigneur Nathanaël, et l’Évêque de Krujë, Monseigneur Anastase.

Étaient présents les Patriarches : d’Alexandrie, Monseigneur Théodore ; de Jérusalem, Monseigneur Théophile ; de Bulgarie, Monseigneur Daniel ; les Archevêques : de Chypre, Monseigneur Georges ; d’Athènes et de toute la Grèce, Monseigneur Jérôme.

La Cathédrale était comble, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de personnalités officielles et de gens ordinaires, orthodoxes et non-orthodoxes, venus « dire adieu » au Pasteur de l’amour, de l’unité, de l’espoir et de la réconciliation.

Étaient également présents des représentants des Patriarcats d’Antioche, de Moscou, de Serbie, de Roumanie et de Géorgie, ainsi que des Églises autocéphales de Pologne et de République tchèque et slovaque. Des clercs de tous rangs des Églises orthodoxes et de l’Archevêché d’Ohrid. Des représentants de l’Église d’Arménie, des hauts représentants des autres Églises chrétiennes (catholiques romains, protestants) et d’autres confessions religieuses (sunnites, bektachis). Le Président du Comité central du Conseil œcuménique des Églises, l’Évêque Dr Strohm.

Les hymnes ont été chantés en albanais et en grec par le chœur byzantin de la Cathédrale, sous la direction du Premier Chantre Théodore Petsi. L’Évangile a été lu en grec par le Patriarche œcuménique Bartholomée, et en albanais par le Métropolite de Korçë, Monseigneur Jean.

Assistaient au service funèbre le Président de la République d’Albanie, Bajram Begaj, les Premiers ministres d’Albanie et de Grèce, Edi Rama et Kyriakos Mitsotakis, des représentants du corps diplomatique, des ministres en exercice et anciens ministres, des universitaires, des professeurs, les médecins traitants de l’Archevêque Anastase.

Les éloges funèbres

Des éloges funèbres ont été prononcés par le Patriarche œcuménique Bartholomée, le Locum tenens du Trône, le Métropolite de Korçë, Monseigneur Jean, le coordinateur du Conseil œcuménique des Églises, l’Évêque Heinrich Bedford-Strohm, ainsi que les Premiers ministres de Grèce et d’Albanie, Kyriakos Mitsotakis et Edi Rama.

Le Patriarche œcuménique : « L’Archevêque Anastase est irremplaçable » Le Patriarche œcuménique s’est exprimé en dernier, accueilli par les applaudissements de la foule présente avant même de prendre la parole (lire l’intégralité de l’allocution).

Monseigneur Jean de Korçë : « Son œuvre sera un exemple vivant d’inspiration » Le premier éloge funèbre a été prononcé par le Locum tenens du Trône, le Métropolite de Korçë, Monseigneur Jean. Son Éminence a évoqué l’œuvre décisive du bienheureux Archevêque pour la reconstruction de l’Église d’Albanie. « Il ne faisait pas de distinctions. Il aimait tout le monde », a-t-il souligné. « L’amour fut le fondement de son œuvre, un fondement qui a contribué à une société juste. » « Il a montré la lumière là où régnaient les ténèbres », a-t-il ajouté.

Il a également mentionné que « par ses efforts, il a contribué à la dignité humaine » et noté que « la parole de Dieu ne doit pas être utilisée pour créer des conflits mais pour jeter des ponts », « il est resté fort comme un roc, soutenant la mission de l’Église ».

« Notre pays avait besoin de l’esprit et de l’œuvre de l’Archevêque sur les fondements qu’il a posés. Il a enseigné l’importance du dialogue », a-t-il dit. Le Métropolite Jean a particulièrement insisté sur la foi inébranlable en Dieu qu’avait l’Archevêque qui, face à chaque difficulté, était resté comme un roc avec l’espoir que Dieu ne nous abandonnerait pas. « Je remercie Dieu pour ce don qu’Il nous a fait en nous envoyant l’Archevêque Anastase. Son œuvre sera un exemple vivant d’inspiration pour les générations futures. Malgré notre tristesse humaine, il ne nous a pas abandonnés. Notre cœur souffre aujourd’hui car nous avons perdu un rare pasteur. »

Le coordinateur du COE : « Poursuivons son œuvre inspirée » Le coordinateur du Conseil œcuménique des Églises, l’Évêque Heinrich Bedford-Strohm, a évoqué la contribution du bienheureux Archevêque dans sa dimension œcuménique. « Pour nous, il était un immense dirigeant et un guide profondément théologique aux vastes horizons, et un frère bien-aimé dans le Christ. Simple par son humilité et son amour. »

« Il a contribué à rapprocher les Églises », a-t-il ajouté. « Son œuvre demeure une source d’inspiration », a-t-il souligné.

« Continuons son œuvre avec inspiration et détermination », a-t-il appelé. « Nous remercions Dieu pour sa vie et nous rendons l’Archevêque à Ses bras, certains qu’il sera dans le Royaume de Dieu », a-t-il dit avec émotion.

Roxane Yannoulatos : « Vous savez combien il a aimé le peuple albanais » Sa nièce selon la chair, Roxane Yannoulatos, a également prononcé un éloge funèbre, remerciant tous les Albanais pour tout l’amour qu’ils lui avaient témoigné durant toutes ces années. « Vous savez combien il a aimé le peuple avec lequel il a vécu pendant plus de 30 ans, le peuple d’Albanie », a-t-elle dit, sous les applaudissements de la foule.

« Amour, don de soi, justice, vérité, humilité, combat, courage, espérance furent la vie de l’Archevêque d’Albanie Anastase », a-t-elle souligné avant de conclure en disant « Christ est ressuscité, mes frères », avec une émotion visible.

Rama : « Nul ne peut contester son authenticité » Le Premier ministre d’Albanie, Edi Rama, a commencé son discours par des versets de l’Apocalypse. « La communauté et l’Église albanaises sont en deuil. L’Archevêque a accompli son œuvre comme successeur des Apôtres au service de l’Albanie », a-t-il dit.

« Il a travaillé 30 ans pour restaurer l’Église orthodoxe d’Albanie, tant du point de vue humain que spirituel », a déclaré M. Rama.

Le Premier ministre albanais a également évoqué le rôle de médiateur de l’Archevêque Anastase lors des différends entre l’Albanie et la Grèce. « Nul ne peut contester l’authenticité de l’Archevêque », a-t-il souligné.

Edi Rama a particulièrement évoqué l’œuvre de l’Archevêque et sa vision de la reconstruction de la Cathédrale de la Résurrection du Christ à Tirana, considérant comme un honneur d’avoir soutenu cette œuvre tant comme maire de Tirana que comme Premier ministre. « Aujourd’hui, à l’achèvement du cycle de cette vie, Anastase, venu il y a 33 ans comme prêtre de Grèce, nous lui disons adieu après 33 ans comme l’Anastase de l’Albanie », a-t-il dit, ajoutant qu’il n’y aurait pas d’autre personne d’une autre nationalité qui s’identifierait autant au peuple albanais.

M. Rama a également adressé un message clair aux Albanais qui contestaient encore l’œuvre de l’Archevêque, les invitant à prendre patience et à voir l’immense œuvre qu’il laissait derrière lui. Le Premier ministre albanais a également rappelé une déclaration du bienheureux Archevêque concernant sa succession, disant qu’« il avait dit que son successeur serait albanais ».

Mitsotakis : « Il peut être justement qualifié de diplomate de l’amour » Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a ensuite pris la parole. « L’Archevêque était un intellectuel de la foi, et en même temps un humble serviteur de son prochain », a-t-il dit. « Il fut un phare d’amour et de don de soi. Un phare de l’Orthodoxie et de la foi. »

Le Premier ministre grec a évoqué l’œuvre du bienheureux Archevêque et le soutien qu’il avait apporté à la diaspora grecque d’Albanie. « Aujourd’hui, Grecs et Albanais le pleurent, mais aussi partout où il y a des hommes. L’Archevêque fut un pont d’amitié et un lien entre nos deux États. » « On pourrait justement le qualifier de diplomate de l’amour », a-t-il dit.

M. Mitsotakis, reprenant la phrase que son père, le regretté Constantin Mitsotakis, avait prononcée, a dit qu’« il était Saint et sage », partageant son expérience personnelle de sa rencontre et de sa collaboration avec lui. « Anastase fut une source de fierté pour les Grecs et les Orthodoxes en Albanie et dans le monde entier », a-t-il souligné. « Nous osons espérer », a conclu le Premier ministre.

Étaient également présents à Tirana les ministres des Affaires étrangères, Georges Gerapetritis, de la Défense, Nikos Dendias, de l’Éducation, Kyriakos Pierrakkakis et des Finances, Kostis Hatzidakis, ainsi que les dirigeants du PASOK, Nikos Androulakis, et de SYRIZA, Socrate Famellos.

Parmi ceux qui se sont recueillis devant la dépouille figuraient l’ancien Président et Premier ministre d’Albanie, Sali Berisha, ainsi que le Professeur Anastasia Kotanidou, le médecin qui avait supervisé la santé du bienheureux Archevêque lors de son hospitalisation à l’« Evangelismos ».

Le pape François a envoyé une lettre de condoléances :

« À Son Éminence Jean Métropolite de Korçë Locum tenens de l’Église orthodoxe d’Albanie

Ayant appris le décès de Sa Béatitude Anastase, Archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, je souhaite vous exprimer mes condoléances, ainsi qu’aux membres du Saint-Synode et à tous les prêtres, moines, moniales et fidèles laïcs de la bien-aimée Église orthodoxe d’Albanie, avec l’assurance de mes prières pour que Dieu notre Père miséricordieux lui accorde la récompense de ses labeurs.

La foi de la communauté orthodoxe d’Albanie s’est certainement incarnée dans la vie de notre cher frère, dont le service pastoral zélé a aidé le peuple à redécouvrir sa richesse et sa beauté après les années d’athéisme et de persécution imposés par l’État. À cet égard, je garde un précieux souvenir de ma rencontre avec Sa Béatitude lors de mon premier voyage apostolique hors d’Italie, et je chéris l’embrassement fraternel et les paroles échangées à cette occasion.

Tout au long de sa longue vie et de son ministère de prêtre et d’évêque, il a toujours manifesté un profond dévouement à l’Évangile, servant et proclamant le Seigneur dans divers contextes géographiques et culturels, en Grèce, en Afrique et en Albanie. Il l’a fait en suivant l’exemple de saint Paul, qui s’est tellement consacré au Christ qu’il pouvait dire : « Je me suis fait tout à tous, pour en sauver sûrement quelques-uns » (1 Co 9, 22).

Lorsqu’il a assumé la responsabilité de guider l’Église orthodoxe en Albanie, il a désiré entrer profondément dans le cœur des personnes confiées à ses soins, en particulier leurs traditions et leur identité, sans jamais perdre la communion avec les autres Églises orthodoxes. En même temps, il s’est également engagé volontiers dans le dialogue et a promu la coexistence pacifique avec les autres Églises et religions.

À son arrivée en Albanie, quelques prêtres l’ont accueilli avec la salutation pascale en grec, « Christos Anesti ! » Il a répondu en albanais, manifestant un fervent désir de vivre avec son peuple et de témoigner de l’amour de Dieu, qui surmonte toute obscurité et oppression, au milieu de ceux qui avaient beaucoup souffert.

Maintenant que sa vie terrestre est arrivée à son terme, je prie pour que, par la miséricorde de Dieu le Père Tout-Puissant, Sa Béatitude puisse éternellement louer la Sainte Trinité, avec tous les confesseurs de la foi et les pasteurs qui ont proclamé la parole du salut aux peuples en tout lieu et en tout temps.

Rome, Saint-Jean-de-Latran, le 27 janvier 2025 »

Le service funèbre du bienheureux Archevêque s’est déroulé le jour de la fête des Trois Hiérarques, protecteurs de l’éducation et des lettres, qu’il avait tant honorés par son œuvre et sa parole. Des milliers d’Albanais, orthodoxes et non-orthodoxes, ainsi que des personnes venues des quatre coins du monde, se sont rendus à la Cathédrale de la Résurrection du Christ pour recevoir une dernière fois sa bénédiction. La vénération populaire, qui avait commencé mardi après-midi, s’est poursuivie jusqu’à la célébration du service funèbre. L’affluence des fidèles jusqu’aux premières heures du matin fut émouvante, venus avec des larmes aux yeux pour « dire adieu » à leur Pasteur, la pluie dans la capitale albanaise ne les dissuadant pas de venir se recueillir devant la dépouille.

Un écran géant avait été installé à l’extérieur de la Cathédrale retransmettant les images de l’intérieur de l’église, tandis que des journalistes du monde entier ont couvert cet événement majeur pour l’Orthodoxie mondiale.

L’inhumation a suivi sous le Saint Autel de la Cathédrale, dans une crypte spéciale que le bienheureux Archevêque Anastase avait lui-même préparée.